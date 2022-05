SDP:n Eloranta: Hallitus paikkaa korona-ajan oppimis- ja hyvinvointivajetta 120 miljoonan euron tukipaketilla

– Korona-aika on ollut erityisen vaikeaa lapsille ja nuorille, joka on näkynyt sekä opiskelumotivaation laskuna että hyvinvoinnin heikkenemisenä. Aika on jättänyt paljon oppimis- ja hyvinvointivajetta, johon meidän on vastattava, jotta emme joudu ratkomaan vieläkin pahempia lasten ja nuorten ongelmia tulevaisuudessa. Siksi hallituksen esittämät lisäykset oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi ovat välttämättömiä. Myös esitys sosiaaliturvan aikaistetusta indeksikorotuksesta on erittäin tärkeä perheille, jotka taistelevat nopeasti nousevien hintojen kanssa, Eloranta toteaa.

Lisätalousarvioesityksessään hallitus esittää lisämäärärahoja esi- ja perusopetukseen 58 miljoonaa. Ammatilliseen koulutukseen ohjataan 26 miljoonaa euroa ja lukiokoulutukseen 17 miljoonaa euroa. Kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaan moniammatilliseen nuorisotyöhön panostetaan 7 miljoonaa euroa ja jokaisen lapsen yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastamiseen tuetaan harrastamisen Suomen malliin osoitetulla 5 miljoonalla eurolla. Hallitus ehdottaa myös 5 miljoonan euron määrärahaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi.

– Nämä merkittävät panostukset mahdollistavat sen, että kunnat voivat panostaa opetukseen, opiskelijoiden tukeen ja oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Oppilaitokset ovat luonnollinen kohde näille lisäpanostuksille, koska erityisesti etäopiskelu on haastanut lasten ja nuorten hyvinvointia ja lisätuki auttaa parhaiten arkisessa ympäristössä. Oppilaitoksissa on keskeistä auttaa varsinkin niitä, joiden opiskelumotivaatio ja hyvinvointi on eniten kärsinyt korona-aikana. Alkavat ongelmat tulee ratkaista nyt ennen kuin ne pahanevat entisestään, Eloranta lisää.