SDP:n Eloranta: Kulttuurin kaivattu tukipaketti vihdoin valmis

Marinin hallitus on päättänyt myöntää kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alalle merkittävän, yhteensä 230,86 miljoonan euron tukipaketin. Paketti sisältyy toiseen lisätalousarvioesitykseen, joka annetaan eduskunnalle 29. huhtikuuta. Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja (sd.) Eeva-Johanna Eloranta on erittäin iloinen siitä, että korona-kriisin takia pitkään ahdingossa ollut kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-ala saavat nyt kaivattua lisätukea.

- On arvioitu, että kulttuuriala on kärsinyt pandemia-rajoituksista eniten ilmailualan jälkeen. Alalla on useita erilaisia taiteenlajeja, tapahtumanjärjestäjiä, freelancereita, yksinyrittäjiä ja muita toimijoita, joille aiempi apu on kohdistunut epätasaisesti ja väliinputoajiakin on ollut. Tarpeita on alan monimuotoisuuden vuoksi lukuisia. Paketissa on mukana sekä tapahtumatakuu että OKM:n tukikokonaisuus, joka koostuu apurahoista ja kulttuurialan toimijoille myönnettävistä avustuksista. On hyvä, että tukipaketti huomioi nyt alan moninaisuuden, Eloranta sanoo.



Liikunnan toimialalle esitetään 18,5 milj. euron määrärahaa. Tästä tulisi liikunta- ja urheiluseuroille 9 milj. euroa, liikuntajärjestöille 6 milj. euroa ja peruuntuneille tai tappioita kärsineille tapahtumille sekä tuleville tapahtumille 3,5 milj. euroa.



- Lapset ja nuoret ovat joutuneet kärsimään erityisen paljon pandemian takia ja liikkuminenkin on vähentynyt merkittävästi. Jälleenrakentamisessa on varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori pysyy yhteiskunnassa mukana. On tärkeätä saada lapset ja nuoret takaisin myös liikunnan pariin, sillä liikunnan harrastaminen lisää hyvinvointia ihan tutkimustenkin mukaan, Eloranta korostaa.