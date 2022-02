SDP:n Eloranta: Lääkekehityskeskus vihdoin Turkuun

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on hyvin iloinen siitä, että pitkäaikainen toive kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisesta Turkuun vihdoin toteutuu. Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru on tänään allekirjoittanut Kansallisen lääkekehityskeskus Oy:n perustamissopimuksen.

-Lääkekeskuksen perustaminen Turkuun on erinomainen asia sekä kansallisesti että alueellisesti. Lääkekehityksessä on vahvat perinteet Turussa. Samoin meillä on pitkät perinteet niin lääketieteen koulutuksessa, tutkimuksessa kuin itse lääketeollisuudessakin. Lääkekehityskeskuksen myötä Turun asema suomalaisen lääkekehityksen johtavana alueena voimistuu entisestään. Investointi tulee näkymään alueella ja koko Suomessa elinkeinon vahvistumisena. Ministeri Kiurun työ asian edistämiseksi on alueemme ja koko Suomen kannalta erittäin merkittävä, Eloranta korostaa.

Suomi on jäänyt kaupallisessa lääkekehitystyössä jälkeen kilpailijamaistaan. Tällä hetkellä lupaavat hankkeet ja tulot ovat valuneet ulkomaille. Yhtenä syynä tähän on ollut lääkekehityskeskuksen puuttuminen Suomesta. Lääkekehityskeskus on ennen kaikkea yritys- ja elinkeinopoliittinen hanke ja tuotteistamiskeskus, joka tuottaa yliopistotutkimukseen perustuvia konkreettisia lääkemolekyylejä. Lääkekehityskeskuksen tarkoituksena on auttaa tutkijoita lääkkeiden kehittämisessä ja niiden kaupallistamisessa eli parantaa yliopistoissa tehtyjen löydösten kaupallista potentiaalia.

-Kaupallinen lääkekehitys on maailmanlaajuisesti vahvimpia kasvualoja, mutta Suomi on jäänyt siinä selvästi jälkeen kilpailijamaista elinkeinopolitiikkamme keskittyessä insinööritieteisiin perustuviin aloihin. Maassamme tehdään korkeatasoista lääketieteen perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta, mutta elinkelpoisia lääkekehityshankkeita syntyy vähän, koska meiltä on puuttunut lääkekehityskeskus. On erinomaista, että kansallinen lääkekehityskeskus tulee paikkaamaan tätä puutetta. Suomi avaa vihdoin ovet lääkekehityksen maailmaan lisäten toiminnasta yhteiskunnalle saatavia taloudellisia hyötyjä ja samalla parantaen ihmisten hyvinvointia, Eloranta kommentoi.