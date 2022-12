SDP:n Eloranta: Opposition vaihtoehtobudjeteissa loistaa näköalattomuus

- Positiivista tällä viikolla eduskunnassa keskustelluissa vaihtoehtobudjeteissa on, että oppositiopuolueetkin näyttävät sitoutuvan siihen, ettei koulutuksesta leikata. Viime hallituskauden porvarihallituksen tekemiä koulutusleikkauksia on paikattu ansiokkaasti tällä kaudella, mutta työtä pitää jatkaa tarmokkaasti myös tulevina vaalikausina, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) painottaa.

Perussuomalaisten näkemys siitä, että oppivelvollisuuden pidentäminen on näennäisesti hyvä uudistus, mutta maksuttoman opetuksen takaaminen kaikille on huonosti kohdennettua sosiaalipolitiikkaa, on suorastaan käsittämätön.

- Porvarihallituksen säätämä, silloisen eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon johdolla toteutettu oppimateriaalisä oli suorastaan köyhäinapuun rinnastettava ja siten todellista huonoa sosiaalipolitiikkaa. Onneksi siitä päästiin eroon maksuttomalla toisen asteen opiskelulla. SDP on aina kannattanut universaaleja palveluita. Maksuton toinen aste asettaa kaikki oppilaat samalle viivalle sosioekonomisesta taustasta riippumatta, Eloranta muistuttaa.

Oppositio on kritisoinut oppivelvollisuusuudistusta tehottomaksi ja kalliiksi. Ennen uudistusta 16 % ikäluokasta jäi ilman toisen asteen koulutusta. Toisen asteen koulutuksen suorittaneista yli 70 % työllistyy. Sen sijaan pelkällä peruskoulupohjalla työelämään siirtyvistä vain reilut 40 % työllistyy eli suurin osa jää työttömäksi.

Pitää muistaa, että oppivelvollisuuden laajentamisen toiselle asteelle on arvioitu nostavan työllisyysastetta neljä prosenttia. Työllisyysasteen noustessa uudistus tulee maksamaan itsensä takaisin. Jo prosentin nousu työllisyysasteessa tuottaa noin 700 miljoonaa euroa lisää rahaa julkiseen talouteen, Eloranta kertoo.