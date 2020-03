SDP:n Eloranta: Tekniikan alan osaajien saatavuus turvattava

Kansanedustaja Piritta Rantanen: Kaikille rintamaveteraaneille on varmistettava tasapuolinen oikeus etuuksiin 28.2.2020 14:15:02 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantasen aloitteesta on toimitettu vastaavalle ministerille vastattavaksi kirjallinen kysymys rintamaveteraanien etuuksien myöntämisperusteista. Rintamaveteraanien etuuksista on käyty keskustelua jo menneinä vuosina, mutta silti aiemmin asiaan tehtyjen korjausten jälkeen osa veteraaneista on jäänyt etuuksien ulkopuolelle. Rantanen näkee tästä johtuvan veteraanien epätasa-arvoisen aseman suhteessa toisiinsa suurena ongelmana. - Virkamiehet ovat useissa eri lausunnoissa vuosien varrella myöntäneet, että rintamasotilastunnusten myöntämisessä on tapahtunut paljon virheitä, Rantanen toteaa. 1.11.2019 voimaantullut muutos rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettuun lakiin takaa rintamasotilastunnuksen omaaville henkilöille tulevaisuudessa kotipalvelut maksuttomina. Lisäksi rintamalisän määrä nousee 1.4.2020 alkaen. - Ihmisten oikeudenmukainen kohtelu on SDP:n tärkeimpiä arvoja. On tärkeää varmistaa kaikkien maamme itsenäisyyttä puolustaneiden henkilöiden tasapuol