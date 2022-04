SDP:n Eloranta: Turpo-keskustelua käytävä nyt tiiviisti yhdessä 10.4.2022 12:25:21 EEST | Tiedote

Tällä hallituskaudella, SDP:n pääministerivastuulla on eletty hyvin poikkeuksellisia aikoja lähes koko hallituskauden. Koronapandemian takia olemme olleet jopa poikkeusoloissa. Siitä huolimatta useita uudistuksia on saatu aikaan sekä työllisyysaste on ennätyksellisen korkealla. Kaikkein kauaskantoisin päätös on kohta edessämme. Hallituksen turvallisuuspoliittinen selonteko saadaan kiirastorstaina. Siinä arvioidaan turvallisuusympäristömme muutosta. Tätä turvallisuusselontekoa eduskunta alkaa käsitellä heti pääsiäisen jälkeen. Silloin arvioidaan millaisia turvallisuuspoliittisia vaihtoehtoja meillä on käytettävissämme ja mikä niistä turvaa parhaalla tavalla kaikkien suomalaisten turvallisuuden. - Onko Naton jäsenyyden hakeminen nyt paras vaihtoehto turvallisuutemme kannalla vai joku muu? On tärkeätä, että käymme asiasta perusteellisen keskustelun, mutta toki ripeästi. Demokraattisena liikkeenä on tärkeätä, että käymme tätä keskustelua SDP:ssä yhdessä, Eloranta sanoi ja kannusti ihmisiä