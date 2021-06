SDP:n Eloranta: Vanhusasiavaltuutettu vihdoinkin Suomeen

SDP:n Matias Mäkynen vaatii parempaa työuupumuksen hoitoa ja työuupuneiden oikeutta sairauslomaan 10.6.2021 15:25:14 EEST | Tiedote

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja vaatii parempaa työuupumuksen hoitoa ja kuntoutusta sekä työssään uupuneiden oikeutta sairauslomaan uupumuksen perusteella. Nykyisin työuupumuksesta kärsivä henkilö jää usein ilman tarvitsemaansa sairauslomaa, toimeentuloetuutta ja palveluita. Yksi syy, minkä takia työuupumus ei oikeuta sairauspäivärahaan on, että sitä ei ole määritelty tautiluokitusjärjestelmässä sairaudeksi. Sairausloman aikaisen toimeentulon turvaamiseksi työuupumus luokitellaan lääkäreiden toimesta usein muilla diagnooseilla esimerkiksi masennukseksi tai muiksi mielenterveysongelmiksi. Tämä johtaa lukuisiin ongelmiin sekä ihmisten elämässä että yhteiskuntatasolla. - Yhteiskunnan tasolla ongelmallista on, että diagnosoinnin epäjohdonmukaisuus estää työuupumusten tilastoinnin. Näin ollen työuupumusten määrää ei tiedetä, ja tilanteen kehittymistä on mahdotonta seurata tarkasti. Masennusta kutsutaan uudeksi kansantaudiksi, mutta epäselvää on, kuinka paljon vähemmän masennusdiagno