SDP:n Erkki Tuomioja: Suomen ja Ruotsin tiivis yhteistyö turvallisuusasioissa jatkuu

- Ruotsi on edelleen Suomen läheisin yhteistyökumppani ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Nato-jäsenyys ei vähennä Suomen ja Ruotsin kahdenvälisen yhteistyön tarvetta ja mahdollisuuksia, mutta antaa sille uuden ulottuvuuden. Venäjän hyökkäyssodan alusta asti Suomi ja Ruotsi ovat molemmat tukeneet voimakkaasti Ukrainaa ja Venäjän vastaisia toimia yhdessä EU:n kanssa. Tätä tiivistä yhteistyötä tehdään ei vain hallitusten välillä vaan myös parlamentaarisesti ja sen pohjalle on hyvä rakentaa Pohjolan turvallisuutta myös jatkossa, SDP:n kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja kommentoi.

Tuomioja korostaa Suomen ja Ruotsin yhteistyötä myös Nato-jäsenyyden kynnyksellä.

- Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on jatkunut jo toistakymmentä vuotta ja sitä tiivistetään jatkuvasti. On tärkeää, että Suomi ja Ruotsi liittyvät yhdessä Naton jäseniksi. Maidemme jäsenyys sotilasliitossa parantaa Itämeren, Euroopan ja koko Naton alueen turvallisuutta. Vuoropuhelua maidemme välillä käydään monilla eri foorumeilla ja Ruotsin UaV:n vierailu on tärkeä tapa vaihtaa ajankohtaista tietoa ja käydä keskustelua ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, Tuomioja sanoo.

Ruotsin EU-puheenjohtajuus tuo pohjoismaiset arvot EU-politiikan keskiöön.

- Ruotsin EU-puheenjohtajuuskauden teemoja ovat turvallisuus ja yhtenäisyys, kilpailukyky, vihreä siirtymä ja energiasiirtymä, demokraattiset arvot sekä oikeusvaltioperiaate. Kaikki nämä teemat ovat myös Suomelle tärkeitä ja tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä niiden piirissä ja niiden edistämiseksi. Kävimme näistä teemoista Ruotsin valtuuskunnan kanssa hyvät keskustelut ja maidemme yhteinen arvopohjainen ulkopolitiikka nousee nyt esille myös tätä kautta, Tuomioja päättää.