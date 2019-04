SDP:n eurovaaliehdokkaiksi Eskelinen, Heikkinen, Hussein, Sinisalo, Marttila ja Taavitsainen

SDP:n puoluehallitus on asettanut eurovaaliehdokkaiksi hyvinkääläisen Niko Eskelisen, kajaanilaisen Tiina Heikkisen, helsinkiläisen Husu Husseinin, tamperelaisen Kirsi-Kaisa Sinisalon, espoolaisen Helena Marttilan ja mikkeliläisen Satu Taavitsaisen.

Niko Eskelinen (47) on hyvinkääläinen opetusteknologian asiantuntija. Hän on kahden tyttären isä, joka kuvaa katsovansa maailmaa kaupallisen humaanisti. Eskeliselle luottamus on yksi tärkeimmistä arvoista. Hän arvostaa faktoihin perustuvaa päätöksentekoa ja keskustelua.

Tiina Heikkinen (35) on kajaanilainen kunnallispoliitikko ja koulunkäyntiavustaja. Heikkinen toimii mm. Kajaanin kaupunginvaltuutettuna ja Kajaanin SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtajana. Hänelle yksi tärkeimmistä arvoista on oikeudenmukaisuus.

Husu Hussein (40) on helsinkiläinen konsultti ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Koulutukseltaan hän on yhteisöpedagogi. Maailma on pienentynyt jo pitkään ja Hussein näkee, että on tärkeää ottaa ilmastoasiat huomioon kansainvälisessä yhteistyössä. Hänelle tärkeitä arvoja ovat solidaarisuus, vapaus, ihmisarvo ja yhdenvertaisuus.

Helena Marttila (34) on espoolainen vapaa kirjoittaja. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja tehnyt tehnyt töitä muun muassa lastensuojelussa, rikollisten parissa, sairaalasosiaalityöntekijänä ja katulasten parissa Keniassa. Marttila kestävää elämäntapaa edistävän Zero Waste Finland ry:n varapuheenjohtaja ja perustajajäsen. Hän on tullut tunnetuksi kirjoittamalla Kemikaalicocktail-blogiin ympäristöstä ja kuluttamisesta.

Kirsi-Kaisa Sinisalo (48) on tamperelainen teatterinjohtaja. Sinisalo on aiemmin toiminut johtajana Kajaanin runoviikoilla sekä Rauman kaupunginteatterissa. Hän haluaa rakentaa suvaitsevan ja turvallisen elämän mahdollisuuksia. Sinisalolle tärkeitä arvoja ovat vapaus, erilaisuuden hyväksyntä, yhteisöllisyys ja turvallisuus.

Satu Taavitsainen (42) on mikkeliläinen sosiaali- ja terveysalan järjestön toiminnanjohtaja, ja hän toimi SDP:n kansanedustajana kauden 2015-2019. Hän oli liikenne- ja viestintävaliokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen. Taavitsainen on mm. Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja Mikkelin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Hän on toiminut 19 vuotta erilaisissa kunnallisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa luottamustehtävissä.

– Olen todella ylpeä ja iloinen SDP:n vahvasta listasta EU-vaaleihin. Ehdokkaillamme on iso määrä asiantuntemusta ja näkemystä paremman Euroopan rakentamiseksi. Nyt muutama päivä eduskuntavaalien jälkeen ryhdymme yhdessä täysillä töihin aktiivisen EU-keskustelun ja tietenkin kevään toisen vaalivoiton eteen. Meillä taitaa olla sama suunta: kohti inhimillisempää, turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa Eurooppaa, kommentoi SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Aiemmin SDP:n eurovaaliehdokkaiksi on asetettu vaasalainen europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, rovaniemeläinen Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, tamperelainen Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny, helsinkiläinen Euroopan demarinuorten kattojärjestön pääsihteeri Tuulia Pitkänen, lahtelainen yrittäjä Alettin Basboga, kansanedustaja Eero Heinäluoma, helsinkiläinen sosiaalipoliittinen tutkija Tomi Kontkanen, jyväskyläläinen väitöskirjatutkija Yannick Lahti, kuopiolainen yrittäjä Irja Sokka, kouvolalainen rikosylikonstaapeli Sari Melkko, helsinkiläinen PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, ahvenanmaalainen ministeri Camilla Gunell, helsinkiläinen EU-asiantuntija Pekka Shemeikka ja helsinkiläinen SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.