SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hintojen vedätys pantava lailla kuriin

Antti Lindtmanin ryhmäpuhe valtiopäivien avauskeskustelussa 9.2.2021 14:37:27 EET | Tiedote

Valtiopäivien avauskeskustelu Ryhmäpuhe 9.2.2021 Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman Arvoisa puhemies, Viheliäinen korona leimaa yhä elämäämme. Kansakuntana olemme selvinneet kriisistä verrattain hyvin ja Suomen tautitilanne on edelleen Euroopan neljänneksi paras. On syytä antaa tunnustusta niin Marinin hallitukselle kuin kansalaisillekin. Tämä taistelu voitetaan yhdessä. Muuntovirukset aiheuttavat riskejä, mutta kiistatta valoa on näkyvissä. Arvioiden mukaan huhtikuun lopussa kaksi miljoonaa suomalaista on saanut korona-rokotteen. Ärade talman, Vi har som nation klarat av coronakrisen relativt bra och det ser ljusare ut. Den här striden vinner vi tillsammans. Koronataistelun keskellä Suomi on pidettävä liikkeessä kohti turvallista tulevaisuutta. Tehtävänä on viedä Suomi hiilineutraaliksi hyvinvointiyhteiskunnaksi sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla samalla työllisyydestä huolehtien. Helsingin Sanomien selvityksen mukaan hallitus on tehnyt jo ennen puolimatkaansa verratta