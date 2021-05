SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kokoomus meni paniikkiin ei-ei-linjallaan

Arvaatteko, kuka on lausunut seuraavat sanat? "Viime viikkoina on alkanut rynnistys sote-uudistusta vastaan. Uudistuksen vastustajat ja epäilijät ovat havahtuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin. Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suomalaisille luvanneet.”

- Väärin arvattu! Tämä suora sitaatti ei ole minun eikä Krista Kiurun suusta, vaan näin pontevasti sote-uudistusta puolusti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo maaliskuussa 2018 kokoomuksen yhdistysten puheenjohtajapäivillä Tampereella, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma muistuttaa. - Nyt kokoomus haluaakin oppositiokumppaneidensa kanssa kaataa välikysymyksellä koko sote-paketin, joka ensi kertaa läpäisi perustuslakivaliokunnankin seulan ja on lopultakin menossa maaliin. Sekös kokoomusta nyt harmittaa, kun se omalla vahtivuorollaan, eli kolmella edellisellä vaalikaudella, onnistui ajamaan soten vain kiville, Heinäluoma arvioi. Heinäluoman mukaan kokoomuksesta on nyt tullut varsinainen ei-ei-puolue, koska se on tajunnut, että puolueen ajama markkinamalli ei toteudukaan. Paniikissaan kokoomus on ryhtynyt ampumaan kaikkea mikä liikkuu, varsinkin myönteiseen suuntaan. - Perussuomalaiset puolestaan peesaavat vain peesaamisen ilosta, koska heillähän ei ole missään vaiheessa ollut minkäänlaista sote-linjaa. Heinäluoma muistuttaa, että kokoomus oli viime vaalikaudella valmis hyväksymään huonomman ja kalliimman mallin maakuntamalleineen, mutta nyt sen mielestä maakunnatkin ovat turhia hallintohimmeleitä. Heinäluoma toteaa, että sote-uudistus turvaa ihmisten tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset palvelut – kukkaron paksuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Uudistus tehdään, jotta jokainen pääsee nopeammin hoitoon, matalan kynnyksen palvelut toimivat paremmin ja tasa-arvo sekä kielelliset oikeudet toteutuvat. ”Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa kehä ykköstä kauemmas. Meidän on ajateltava koko Suomen ja kaikkien suomalaisten palveluja. Varmaa on, että uudistumisen kaatuminen olisi Suomen ja jokaisen suomalaisen tappio”, Heinäluoma siteeraa Orpon puheita maaliskuulta 2018.

