SDP:n Filatov: Asuntopolitiikka on kovaa työllisyyspolitiikkaa

–Työpaikkojen tarjonta ja edulliset asunnot eivät aina ole samassa paikassa. Suomen väestönkasvu keskittyy suuriin kaupunkikeskuksiin. Rakennemuutos ja työpaikkojen keskittyminen kasvukeskuksiin edellyttäisi usein asuinpaikan muutosta, Filatov sanoo.

–Asuntojen puute erityisesti metropolialueella on työvoiman liikkuvuuden ja näin talouskasvun jarru. Suomessa olisi yli 100 000 työllistä enemmän, jos avoimiin työpaikkoihin löytyisi tekijöitä. Kohtuuhintaiset asunnot ovat välttämätön edellytys työvoiman liikkuvuudelle, saatavuudelle ja sitä kautta työllisyydelle, painottaa Filatov.

–Pienet palkat ja kalliit vuokrat lisäävät yhteiskunnan asumistukimenoja. Vastaus ongelmaan ei ole asumistuen leikkaus. Se synnyttää työssäkäyvän köyhälistön ja tekee esimerkiksi osa-aikatyön vastaanottamisen vaikeaksi. Vastaus on runsaampi laadukas vuokra-asuntotuotanto. ARA-tuotannon lisääminen ja tukeminen pitkällä korkotuella auttaa tilannetta, sanoo Filatov.

Kohdennettuja toimia tarvitaan myös siellä missä väki vähenee, koska asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Arvonsa menettäneet asunnot vaikeuttavat työn perässä muuttamista ja ikääntyneiden mahdollisuutta muuttaa haja-asutusalueilta palveluiden lähelle kaupunkiin.

–Asumistukeen on suunnitteilla merkittäviä leikkauksia. Mallia on syytä harkita tarkkaan. Suuret leikkaukset saattavat viedä työllisyyden näkökulmasta ojasta allikkoon, jos leikkaus estää ihmisiä elämästä ja asumasta siellä, missä työtä on runsaimmin tarjolla, sanoo Filatov.

Asuntopolitiikka on siirtynyt yhä enemmän markkinaehtoiseksi. Ja monen perheen tuloista asunto syö kohtuuttoman osan.

Matalapalkka-aloilla asumistuki on välttämätön, jotta ihmiset voivat asua siellä, missä töitä on. Toimivat työmarkkinat vaativat liikkuvaa työvoimaa. Kyse on ammatillisesta liikkuvuudesta ja maantieteellisestä liikkuvuudesta.

–Työmarkkinoiden joustavoittamisesta puhutaan paljon. Liian usein ajatellaan, että se koskee vain työntekijän ja työnantajan suhdetta tai sosiaaliturvan kannustavuutta. Perusasia unohtuu. Työssäkäyvillä ihmisellä on oltava kohtuuhintainen koti, josta pääsee työpaikalle, kiteyttää Filatov.

