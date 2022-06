SDP:n Filatov: Digipalveluita on arvioitava tasa-arvon näkökulmasta

SDP:n Filatov: Juuri nyt on syytä kiinnittää huomiota turvallisuuteen, toimeentuloon ja tasa-arvoon 6.6.2022 14:43:20 EEST | Tiedote

- Taloutemme sakkasi koronan vuoksi, mutta nousimme onneksi nopeasti. Nousussa auttoivat nopeat toimet koronan hillitsemiseksi ja yritysten tukeminen, toteaa kansanedustaja Tarja Filatov puhuessaan tänään Jokioisissa Wanhojen tovereiden tilaisuudessa. Politiikassa on tärkeää, että osaamme ottaa oppia historiasta, olemme tuntosarvet herkkänä, että tunnistamme tämän päivän kipupisteet, katsomme riittävän kauas ja pidämme huolta tulevasta. - Yövartijavaltio pitää huolta kovasta turvallisuudesta. Puolustuksesta, poliisista, rajaturvasta, vankiloista ja oikeuslaitoksesta. Voisi sanoa, että kyseessä on valtion minimi, pohtii Filatov. - Suomi ei ole yövartijavaltio, vaan hyvinvointivaltio. Niinpä meillä kriisin tullen suojataan valtion minimiä ja yksilön hyvinvointia. Molempia, muistuttaa Filatov. Filatovin mukaan valtiollisen turvallisuuden näkökulmasta on perusteltua suunnata lisäresurssia puolustusvoimille, rajaturvallisuuteen, kyberturvaan ja huoltovarmuuteen. Vihreää siirtymää energiapol