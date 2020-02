SDP:n Filatov: EU-rahoituksen vipuvartta tulee hyödyntää pääradan kehittämishankkeissa

Tarja Filatov: Miten hallitus aikoo varmistaa sen, että saamme EU-rahoitusta pääradan suunnitteluun vuoden 2020 haussa ja että pääradan hankkeiden toteutukseen tullaan hakemaan EU-rahoitusta ohjelmakaudella 2021-2027?

Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) toistaa vahvan kantansa pääradan investointitarpeen kiireellisyydestä. Filatov jätti eduskunnassa 11.2.2020 kirjallisen kysymyksen EU:n CEF-rahoituksen hakemisesta pääradan suunnitteluun ja investointeihin.

— Hallitus on kesäkuun lisätalousarviossa ja vuoden 2020 talousarviossa osoittanut raideliikenteen parantamiseen yhteensä 691 miljoonaa euroa, josta pääradalle 205 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Marinin hallitus on käynnistänyt suurten raidehankkeiden suunnitteluun tähtäävien hankeyhtiöiden valmistelut. Nämä ovat erittäin oleellisia panostuksia Suomen raideliikenteeseen ja erityisesti päärataväylälle, jonka liikennöinti kasvaa, mutta joka on erittäin häiriöherkkä ja matka-ajoiltaan ongelmallinen, toteaa Filatov.

— Kasvupaineiden keskellä tulee muistaa, että Suomessa valtiovallalla on viime kädessä vastuu viedä työllisyydelle ja elinkeinoelämälle tärkeät ratahankkeet loppuun saakka. Tähän ei EU-rahoituksenkaan vipuvoima itsessään tarjoa helppoja ratkaisuja, ja raideliikenteen luonnollinen monopoli rajoittaa yksityisten yhtiökumppanuuksien mahdollisuuksia, Filatov huomauttaa.

— Pääradalla on erityinen merkitys työssäkäynnin mahdollistajana. Lisäksi rata on merkityksellinen teollisuudelle—sillä kulkevat ihmiset ja tuotteet. Päärata on myös keskeinen osa syöttöliikennettä muille ratayhteyksille, Filatov jatkaa.

Filatovin mukaan liikennehallinnon edustajien puheenvuoroissa on aiemmin tullut esille, ettei Suomella olisi valmiutta hakea EU:n CEF-suunnittelurahoitusta nyt auki olevassa haussa. Viime päivänä on tosin saatu viitteitä siitä, että CEF-haku voitaisiin sittenkin toteuttaa pian.

— Pääradasta suurin osa on jo nyt kuitenkin sellaisessa vaiheessa, että suunnittelu, ja osin myös toteutus, voidaan käynnistää nopealla aikataululla. Pääradalla on esimerkiksi Pasila-Riihimäki 2. vaiheesta jo valmiit toteutuskelpoiset suunnitelmat, ja lähes kaikkialla muuallakin radan kehittämiselle on varaukset maakunta- ja kuntakaavoissa, Filatov huomauttaa kysymyksessään.

Filatovin kirjallisen kysymyksen ovat 12.2.2020 mennessä allekirjoittaneet kansanedustajat Mirka Soinikoski (vihr.), Päivi Räsänen (kd.), Johannes Koskinen (sd.) ja Timo Heinonen (kok.).