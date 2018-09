SDP:n Filatov Jyväskylässä: Seuraavan hallituksen katse sosiaaliturvan uudistamiseen

SDP:n Filatov: Symbolisia korjauksia työllisyyden parantamiseksi 29.8.2018 18:46 | Tiedote

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) toivoi, että budjettiriihessä poistettaisiin järjestöjen työllistämistuelle asetettu 3000 hengen katto. -Ei poistettu, mutta sitä lisättiin 1000 henkilöllä, toteaa Filatov. Filatov muistuttaa, että järjestöt työllistävät vaikeimmassa asemassa olevia ja tuottavat samalla hyvinvointia lisääviä palveluja. -Rahaa budjetissa on, mutta sitä ei anneta järjestöjen käyttöön. Hallitus on ajanut kovalla kädellä alas mm. vanhusten kauppakassitoimintaa, sotaveteraanien kotiapua ja muita yhteistä hyvää rakentavia järjestöjen työllistämishankkeita. Toivottavasti nyt linja muuttuu edes hiukan. -Toivoin, että hallitus jatkaisi kuntakokeilua, jotta työttömien palvelut eivät siirtyisi edestakaisin, koska maakuntauudistus viivästyy tai kaatuu. Ei jatkettu, mutta hallitus ratkaisee asian piloteilla. Pilottilaki on eduskunnassa ja sen valmistuminen on kiinni perustuslakivaliokunnan aikatauluista. Sote taitaa mennä