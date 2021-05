SDP:n Filatov: Mihin menet, suomalainen sopimisen kulttuuri?

Ministeri Sirpa Paateron vappupuhe 1.5.2021 12:03:00 EEST | Tiedote

Hyvät toverit! Mukava viettää vappua teidän kanssanne aurinkoisessa säässä! Olemme ehtineet tässä yli vuoden ajan kestäneen koronaepidemian aikana tottua näihin virtuaalitilaisuuksiin, mutta en usko, että totumme niihin koskaan niin paljon, ettemmekö kaipaisi toistemme näkemistä ihan livenä. Vappumarssi on kuulunut meidän perinteisiimme vuosikymmenten ajan. Toivottavasti ensi vuonna marssimme taas yhdessä tänä työväen juhlapäivänä! Olen huojentunut, että saan pitää teille tätä vapputervehdystä niin, että meillä on toimintakykyinen hallitus kasassa. Vielä alkuviikosta yhteisen näkemyksen etsimisessä oli kovasti epävarmaa. Kaikkein kovimman työn teki SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin. Hänen väsymätön tapansa nähdä kriisin ohi kohti yhteistä päämäärää oli se ratkaiseva tekijä, jonka ansiosta pääsimme lähes mahdottomassa tilanteessa eteenpäin. Kehysriihen lopputulos on SDP:n näköinen, eli teimme sen mitä lupasimme. Nyt päätetyillä toimilla luomme kymmeniä tuhansia uusia työpaikk