SDP:n Filatov: Työllisyyspalvelujen palveluketjujen on oltava toimivia – yhteistyötä tarvitaan

SDP:n Tuula Väätäinen: Sopimuspalokuntien asema tulee varmistaa sote-uudistuksessa 18.11.2021 17:46:54 EET | Tiedote

Kansanedustaja Tuula Väätäinen kysyi tänään eduskunnan kyselytunnilla miten hallitus turvaa sopimuspalokuntien aseman osana hyvinvointialueita. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 60 prosentissa pelastustoimen vuotuisista hälytystehtävistä. Esimerkiksi viime kesän Kalajoen laajojen metsäpalojen sammuttajista 90 prosenttia oli vapaaehtoisia. - Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa Suomen pelastustoimea ja niiden toimintaedellytykset on turvattava sote-uudistuksessa, Väätäinen toteaa. - Sopimuspalokuntajärjestelmä on moninainen ja moniulotteinen, sekä toistaiseksi osittain valtakunnallisesti koordinoimaton kokonaisuus. On hyvä, että pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä pelastuslaitosten kumppanina vahvistetaan, tunnistaen niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet. Näin koko maan kattavasta paloasemaverkostosta huolehditaan, Väätäinen sanoo. - Sopimuspalokuntien avulla pelastustoimen palvelut voidaan turvata tasapuolises