SDP:n Filatov: Yrittäjien oikeutta saada työmarkkinatukea jatkettava

- Yrittäjällä on ollut koronan vuoksi väliaikaisesti oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea on voinut saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa ole tarvinnut lopettaa.

Nyt erityissäännös on päättymässä. Jatkossa yrittäjällä ei ole oikeutta työmarkkinatukeen, jos yritystoiminta on edelleen käynnissä.

- Hallitus päätti koronajouston lopettamisesta tilanteessa, jossa epidemia näytti hellittävän. Nyt tilanne on toinen, Filatov sanoo.

- On syytä käynnistää pikaisesti valmistelu poikkeuksen jatkamisesta, jotta yksinyrittäjät, joita korona kurittaa, eivät joudu kohtuuttomaan tilanteeseen. Koronajousto on auttanut monia yksinyrittäjiä vaikean ajan yli, muistuttaa Filatov.

- Jos jousto loppuu, moni pienillä tuloilla elävä yrittäjä joutuu lopettamaan yrityksensä saadakseen työmarkkinatukea, koska muuta vaihtoehtoa toimeentulolle ei ole. Tämä ei ole viisasta, jos yrittäjä normaalioloissa pystyy elättämään itsensä, Filatov tähdentää.