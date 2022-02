SDP:n Gustafsson: Kulttuuriala tarvitsee kohdennettua tukea

SDP:n Eloranta: Lääkekehityskeskus vihdoin Turkuun 4.2.2022 11:56:01 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on hyvin iloinen siitä, että pitkäaikainen toive kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisesta Turkuun vihdoin toteutuu. Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru on tänään allekirjoittanut Kansallisen lääkekehityskeskus Oy:n perustamissopimuksen. -Lääkekeskuksen perustaminen Turkuun on erinomainen asia sekä kansallisesti että alueellisesti. Lääkekehityksessä on vahvat perinteet Turussa. Samoin meillä on pitkät perinteet niin lääketieteen koulutuksessa, tutkimuksessa kuin itse lääketeollisuudessakin. Lääkekehityskeskuksen myötä Turun asema suomalaisen lääkekehityksen johtavana alueena voimistuu entisestään. Investointi tulee näkymään alueella ja koko Suomessa elinkeinon vahvistumisena. Ministeri Kiurun työ asian edistämiseksi on alueemme ja koko Suomen kannalta erittäin merkittävä, Eloranta korostaa. Suomi on jäänyt kaupallisessa lääkekehitystyössä jälkeen kilpailijamaistaan. Tällä hetkellä lupaavat hankkeet ja tulot ovat valuneet ulkomail