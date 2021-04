SDP:n Guzenina, Heinäluoma, Mäkynen ja Viitanen iloitsevat: “Kulttuurialan merkittävä tukipaketti tulee tarpeeseen”

Jaa

Hallitus vahvisti tänään lisätalousarvioesityksessään kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan lähes 230 miljoonan euron tukipaketin. Tämä on SDP:n kansanedustajien mukaan erittäin tarpeellinen ja odotettu paketti. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on ollut viranomaisten päätöksillä käytännössä suljetussa tilassa jo yli vuoden ja alan toimijat ovat tuen ansainneet.

- Alalla toimeentulo ja huoli töiden jatkumisesta on ollut suurta jo yli vuoden ajan. Olen iloinen siitä, että nyt päätetyssä tukipaketissa on eri elementtejä ja se kohdentuu aiempaa paremmin kaikille alan toimijoille koko ketjussa, Eveliina Heinäluoma sanoo.



- Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön jakamat tuet viimeisen vuoden ajalta ovat valitettavasti jättäneet väliinputoajaryhmiä, kuten freelance-muusikot ja esiintyvien alojen monet teknisen puolen työntekijät. On korkea aika korjata tämä, vaikka monille korjaus tulee valitettavan myöhään, Matias Mäkynen jatkaa.



Tapahtumatakuu on tarkoitettu ammattimaisille toimijoille, jotka järjestävät isoja tapahtumia. Taiteen edistämiskeskus Taike jakaa tukea kulttuurin alan ammattilaisille, toiminimille ja yksinyrittäjille. Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan jakaa tukea yhteisöille ja yrityksille, jotka eivät saa tukea Valtiokonttorista tai Taikesta. Tuissa huomioidaan koronan vaikutukset laajasti.



-Nyt kun hallituksen päätökset alan toimijoiden laajasta tukemisesta on tehty, pitää raha saada liikkeelle ripeästi. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiken on jo eduskuntakäsittelyn aikana valmisteltava jakomallit niin, että avun saanti ei jumiudu turhaan byrokratiaan. Eurot pitää saadaan liikkeelle heti, kun eduskunnan päätös on valmis, Maria Guzenina sanoo.



- On hienoa, että kokonaisuus kannustaa koko alaa kehittämään toimintaansa ja avaamaan sitä. Tapahtumien osalta takuulla ja suoralla tuella molemmilla on merkitystä, jotta pääsemme nauttimaan koronan niin salliessa taiteesta taas livenä. Tämä paketti on arvokas esimerkki siitä, että parhaiten tulosta syntyy, kun alan viestit kuunnellaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja vaaditaan sen mukainen valmistelu, Pia Viitanen päättää.