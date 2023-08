SDP:n Haatainen: Ammattikorkeakoulujen resurssit on turvattava

SDP:n Harakka jätti kirjallisen kysymyksen kuurojen sovintoprosessin edistämisestä 23.8.2023 15:12:48 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka pitää vakavana, että Petteri Orpon hallitus on ohjelmassaan sivuuttanut Marinin hallituksen alulle paneman valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista. Kuurojen liitto on joutunut julkisesti ilmaisemaan, että tilanne on herättänyt yhteisössä suurta huolta ja vaatimaan, että prosessia jatketaan hanketta valmistelleen työryhmän esitysten mukaisesti. Timo Harakka vaatii hallitusta korjaamaan muutkin vähemmistöjä koskevat hallitusohjelman laiminlyönnit eduskunnalle annettavan yhdenvertaisuusselonteon yhteydessä.