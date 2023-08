SDP:n Haatainen: Hallitus seilaa törmäyskurssilla kohti työmarkkinalevottomuuksia ja taantumaa

Valtiovarojen Räsänen: Hallituksen oma epävarmuus näkyy uhkapelinä talouspolitiikassa 24.8.2023 14:20:15 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriön sisäisten budjettineuvottelujen tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri Riikka Purra myönsi olevansa huolissaan taloussuhdanteesta. Vaikuttaa kuitenkin sille, että talouden epävarmuuttakin suurempi huoli hallitukselle on sen oma kestävyys. Huoli on niin suuri, että hallitus on valmis ajamaan sen pelossa sopeutustoimiaan eteenpäin suhdannetilanteen realiteeteista piittaamatta.