SDP:n Haatainen: Orpon eläkesumutus ei tehoa

SDP:n sosiaali- ja terveystyöryhmän puheenjohtaja, varapuhemies Tuula Haatainen pitää valtiovarainministeri Petteri Orpon eläkepuheita sumutuksena. Orpo kertoi sunnuntaina haluavansa tarkastella työeläkkeiden määräytymistä.

– Näyttää siltä, että kokoomus alkaa vaalien lähestyessä herätä tekojensa seurauksiin. Suomalaisten muisti ei kuitenkaan ole näin lyhyt, Haatainen toteaa.

Kokoomuksen ja keskustan luotsaama hallitus on jäädyttänyt etuuksien indeksikorotukset koko hallituskauden ajaksi. Se on leikannut mm. kansaneläkkeen, eläkeläisten hoitotuen, rintamalisien ja eläkkeensaajan asumistuen ostovoimaa. Lisäksi se on pienentänyt lääke- ja matkakorvauksia ja nostanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja liki kolmanneksella.

– Nyt Orpo ihmettelee, kun ihmiset tulevat sanomaan, että eläkkeet eivät seuraa elinkustannusten nousua, Haatainen hämmästelee.

Itse luomaansa ongelmaan kokoomus tarjoaa ratkaisuksi epämääräistä lupausta työeläkeindeksin määräytymisperusteiden selvittämisestä. Toteutuessaankin ehdotuksen vaikutukset näkyisivät vasta vuosien päästä, eikä se auttaisi pienituloisimpia eläkeläisiä lainkaan.

– Ja kokoomus syyttää SDP:tä löysistä puheista! Haatainen puuskahtaa.

– SDP on eduskunnassa esittänyt, että kiireellisimpänä toimenpiteenä alle 1400 euron eläkettä saavien eläkkeitä nostettaisiin 30 eurolla kuluvan vuoden budjetissa. Tämän hallitus voi toteuttaa välittömästi, ja tuoda heti apua niille ihmisille, joiden toimeentuloa Sipilän ja Orpon hallitus on neljän vuoden ajan heikentänyt, Haatainen muistuttaa.