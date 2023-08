SDP:n Harakka: Hallitus vie uskottavuuden omalta tiedonannoltaan

Purra korosti perussuomalaisten kesäkokouksessa tänään, että tiedonanto ei tuo mitään lisää hallitusohjelmaan, johon ”kirjattuja asioita ja periaatteita esitellään hieman perusteellisemmin ja tarkemmin”.

Tämä toteamus vie täysin pohjan tiedonannolta ja hallituksen uskottavuudelta, niin kaikkien kuin yksittäisten ministereiden osalta. Yhteisessä hallitusohjelmassaan Orpo ja Purra tarkoituksellisesti hylkäsivät edellisen hallituksen yhdenvertaisuuslinjaukset. Orpo penkoo Säätytalon roskiksia, Purra ei viitsi edes sitä.

Rasismin torjunta sivuutettiin hallitusohjelmasta

Hallituksen uskottavuus kaatuu kolmeen faktaan.

1. Selkeintä olisi ollut, jos jo hallitusohjelmassa olisi sitouduttu jatkamaan Marinin hallituksen rasismin vastaista toimintaohjelmaa. Sen sijaan sanaa ”rasismi” ei kertaakaan edes mainita hallitusohjelmasta. Suomelle aiheuttamansa kansainvälisen mainehaitan takia hallitus ryhtyi kaivamaan Säätytalon roskakorista edellisen hallituksen selkeän 52 kohdan toimenpidelistan, joka ei vielä keväällä kelvannut. Eikä taida kelvata tänäänkään Purralle.

2. Tiedonannon uskottavuuden kannalta on välttämätöntä, että kuurojen ja viittomakielisten historiassa kokemien vääryyksien sovintoprosessi palautetaan valtion työlistalle. Myös tämä Marinin hallituksen merkittävä, yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa korostava hanke jätettiin kokonaan hallitusohjelmasta. Kun työryhmä on päättänyt valmistelunsa kesäkuussa, jatkoa ei ole luvattu. Tyly ratkaisu on sitäkin oudompi, kun tärkeästä hankkeesta on ollut vastuussa ministeri Anna-Maja Henriksson (r).

Ihmisarvolle asetettiin hintalappu

Hallituksen tiedonannossa käsitellään vähemmistöjä halventavaa puhetta. Vielä tärkeämpää on kuitenkin puuttua vähemmistöjä halventaviin tekoihin. Niissä hallituksen uskottavuus punnitaan toden teolla.

3. Hallitus esittää, että eduskunnan juuri yksimielisesti hyväksymän vammaispalvelulain toimeenpanoa lykätään vuodella. Lakia aiotaan muuttaa ennen kaikkea siksi, että uudistukselle määrätään ennalta vuosittainen, euromääräinen enimmäiskustannus. Ihmisarvolle asetettu hintalappu paljastaa oikeistohallituksen julman arvomaailman, joka ei kunnioita yhteiskunnan heikoimpien subjektiivista oikeutta arjessaan välttämättömiin palveluihin.

Jos säästöjä toteutetaan vammaisten yhdenvertaisuutta polkemalla, tiedonanto todellakin typistyy turhaksi julistukseksi. Pahat teot ovat painavampia kuin pahat sanat.

Miten perussuomalaiset ”torjuvat rasismia aktiivisesti”?

Tilannetta ei yhtään selvennä se, että pääministeri ja varapääministeri esittävät täysin päinvastaiset tulkinnat tiedonannon merkityksestä. Sama pätee julistukseen, jonka hallituspuolueiden johtajat allekirjoittivat kansainvälisen paineen pakottamana jo 11. heinäkuuta. Siinä jokainen hallituksen ministeri sitoutettiin ”aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti”.

Kuinka tosissaan perussuomalaiset ottavat tämän velvoitteen? Purran päivän puheet tekevät kysymyksestä entistä polttavamman. Jotta rasismin vastainen työ ei olisi ”pelkkää julistamista”, kansalaisten ja median on hallituksen tiedonannon syytä kuulla erittely, mitä aktiivisia toimia itse kukin ministeri esittää alkavan syksyn ohjelmaansa.