SDP:n Heidi Viljanen: Hallitus vastasi kehysriihessä ihmisten tarpeisiin

Jaa

Vaikeat kehysriihineuvottelut on vihdoin saatu päätökseen ja on hienoa, että Suomella on nyt yhteinen suunta tulevaisuuteen. Hallituksessa on monta puoluetta, jolloin kompromissien tekeminen on välttämätöntä. SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen on tyytyväinen, sillä riihestä saatiin ulos ihmisiä huomioivia päätöksiä.

Riihen päätöksiin sisältyy tärkeitä investointeja, joilla Suomi saadaan kasvun uralle, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Erityisesti Viljanen nostaa tärkeäksi Veikkauksen tuloutuksen aleneman kompensaation. Tällä turvataan suuri osa järjestöjen rahoituksen säilymisestä. Lisäksi hallitus käynnistää jatkotyön uuden pysyvän rahoitusmallin valmistelemiseksi.

- Järjestöissä tehdään merkittävää työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Korona on vaikuttanut Veikkauksen tuloihin ja se on aiheuttanut aiheellisesti huolta järjestökentällä, siksi on tärkeä uutinen, että hallitus toimii järjestöjen tulevaisuuden hyväksi, Viljanen toteaa.

Lisäksi Pohjois-Satakunnan alueella paljon huolta herättäneeseen turvetilanteeseen saadaan riihen myötä helpotusta, kun turvealan murrokseen vastaamiseksi tehdään toimenpiteitä. Hallitus valmistelee kiireellisesti luopumispaketin turvetuotannosta luopuville yrittäjille ja tukee niin yrittäjiä kuin alan työntekijöitä. Budjettiriihessä päätetään lisäksi turpeen pienkäytön rajan nostamisesta. Päätös auttaa etenkin pieniä laitoksia selviytymään siirtymäajasta ja antaa niille hieman aikaa valmistautua turpeesta luopumiseen.

- Turpeesta luopumisen on tarkoitus tapahtua sosiaalisesti kestävästi ja oikeudenmukaisesti. On hyvä, että kun turpeen energiakäytön huomattiin vähenevän ennakoitua nopeammin, asiaan puututtiin. Kestäviä ilmastotoimia on tarpeen tehdä, mutta toimien pitää olla oikeudenmukaisia, eikä niiden ole tarkoitus ajaa ketään kohtuuttomaan ahdinkoon, Viljanen huomauttaa.