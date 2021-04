SDP:n Heidi Viljanen: Korona on osoittanut julkisen hallinnon kehittämistarpeet

Vahva ja laaja julkinen hallinto on tärkeä osa pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Vaikka meillä Suomessa on monilla mittareilla mitattuna erittäin hyvä julkinen hallinto, on koronakriisi kuitenkin osoittanut siinä kipukohtia. SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen näkee, että julkisen hallinnon tulee toimia tulevaisuudessa entistä saumattomammin yhteistyössä, kansalaisten hyväksi.

- Nykytilanteessa julkisen hallinnon hajanaisuus ja siilomaisuus haittaa eri toimijoiden avointa yhteistyötä ja yhteisten päämäärien laatimista. Kun rakenteet ovat tällaiset, on myös kansalaisten vaikea saada parasta mahdollista palvelua, Viljanen sanoo.

Viljanen toteaakin, että julkisen hallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen on tärkeä teko tulevaisuuden hyvien palvelujen turvaamiseksi. Hyvä julkinen hallinto on parhaimmillaan, kun se toimii saumattomasti yhteen ja pystyy toimimaan myös kriisiaikoina vaikuttavasti ja tehokkaasti.

Koronan myötä myös etäratkaisujen tarve on tullut näkyväksi. Digitalisaatio eteni jo ennen kriisiä, mutta tämä aika on vielä korostanut digiloikkaa. Palveluita tarvitaan siellä missä ihmiset ovat, kotona tai mökillä.

- Koronavuoden vauhdittama digiloikan ei saa kuitenkaan antaa sokaista digisyrjäytymisen mahdollisuudelta. Apua ja tukea sähköisten palveluiden käyttöön pitää olla saatavilla sitä tarvitseville. Tarvitsemme myös yhteispalvelupisteitä, jolloin etenkään pienen väestöpohjan alueilla kaikki viranomaiset eivät tarvitse omia toimitilojaan ja henkilöstöään. Yhdessä tehdään tehokkaammin, Viljanen toteaa.

SDP esitteli kuluneella viikolla linjaukset julkisen hallinnon kehittämiseksi.