SDP:n Heidi Viljanen: Lastensuojelun kokonaisuudistus aloitetaan, tärkeintä on lasten hyvinvointi

– Olemme tällä hallituskaudella jo onnistuneet säätämään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksen, mutta on selvää että lastensuojelu vaatii kokonaisvaltaista uudistusta, jotta voimme turvata jokaisen lapsen oikeuden lapsuuteen ja yhdenvertaiseen kehitykseen, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Heidi Viljanen korostaa.

STM:n suunnitelman mukaan uudistuksessa selkeytetään ensin lastensuojelun visio ja asetetaan uudistukselle suuntaviivat. Uudistuksen alussa selvitetään erilaisten uudistusten vaikutusta ja tehdään myös kansainvälistä vertailua. Varsinainen lainsäädäntöuudistus aloitetaan vuonna 2023.

– Pidän ehdotettua kokonaisuudistusta erinomaisena asiana. On tärkeää saada selkeä kuva siitä, mitkä haasteet lastensuojelun nykytilassa ovat jääneet meiltä ehkä huomioimatta. Siksi äärimmäisen tärkeää on myös osallistaa sidosryhmiä ja lastensuojelun ammattilaisia, jotka tietävät minkälaista lastensuojelun arki aidosti on, Viljanen muistuttaa.

– Lastensuojelua uudistettaessa meidän täytyy olla rohkeita ja aidosti aloittaa puhtaalta pöydältä. Toimivia tapoja ei tietenkään heitetä romukoppaan, mutta kokonaisuudistus antaa meille mahdollisuuden miettiä, miten voimme rakentaa lastensuojelupalvelut siten, että lasten oikeudesta suojeluun ja turvaan pidetään huolta, Viljanen toteaa.