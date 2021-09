SDP:n Heidi Viljanen: Perhevapaauudistus lisää lasten ja perheiden hyvinvointia

SDP:n Eveliina Heinäluoma: HKL:n toiminta selvitettävä pikaisesti 20.9.2021 16:18:25 EEST | Tiedote

Helsingin raidetyöntekijät ry sekä Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys ovat jättäneet poliisille tutkintapyynnön siitä, antoiko HKL työntekijöille väärän kuvan liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Kevättalvella 2021 käydyissä YT-neuvotteluissa tehdyt suunnitelmat ja muut asiakirjat eivät ole yhdistysten mielestä päteviä. Tahojen mukaan työnantaja on jättänyt tuolloin kertomatta mahdollisesta muutoksesta. - Työntekijöiden näkökulmasta on tärkeää, että asia selvitetään nopeasti. Avoimuuden noudattaminen on erittäin tärkeää luottamuksen kannalta. Työntekijöiden huolen pitää tulla kuulluksi, painottaa Eveliina Heinäluoma. Helsingin kaupunginhallitus päätti HKL:n liikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 13.9. Yhtiöittäminen on tullut ajankohtaiseksi seudullisen raideliikenteen kasvun myötä. Länsimetro laajensi alun perin metroliikennettä Helsingistä Espooseen ja jatkossa pikaraitiotiet ylittävät sujuvasti kuntarajat pääkaupunkiseudulla. - Henkilöstön asema on pyritty varmistamaan poliittis