SDP:n Heinäluoma: Helsinki on kuntakentän veturi, kaupungistumisen haasteet yhteisiä

SDP:n Rantanen: Kuntien tilanteessa on kyse perusoikeuksien toteutumisesta 13.2.2020 10:12:52 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen pitää Valtiovarainministeriön tänään julkaisemaa Kuntien tilannekuva -raporttia tärkeänä muistutuksena kuntien haasteellisesta tilanteesta. - Raportti haastaa meitä eduskunnassa pohtimaan koko Suomen kehittämistä osin uusin silmin. On tärkeää, että sote-uudistus viedään maaliin viipymättä ja tällä tavoin helpotetaan kuntien tilannetta ja parannetaan kansalaisten pääsyä sote-palvelujen piiriin. Sote-uudistuksen lisäksi meidän on kiinnitettävä huomio myös Suomen n. 300 kuntaan. - Kuntien tilanteesta on nyt käytävä laaja ja oikeisiin tietoihin perustuva poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu. Syntyvyyden aleneminen on yhteinen ongelma ja se koskettaa useita kuntia. Puolet kunnista on sellaisia, ettei niissä ole viimeisten vuosien aikana väestö kasvanut, vaan päinvastoin väestö on pienentynyt. Samaan aikaan väestö ikääntyy, mikä aiheuttaa uusia kustannuksia. Keinoja on etsittävä palvelujen järjestämisen tavasta ja kuntien yhteistyöstä. - Hallituks