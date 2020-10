SDP:n Heinäluoma ja Lindén hallituksen talousarvioesityksestä: Kansalaisten turvallisuuteen panostetaan vaikean taloudellisen tilanteenkin keskellä

SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Aki Lindén pitävät tärkeänä, että kansalaisten turvallisuuteen panostetaan valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä vaikean taloudellisen tilanteenkin keskellä. Heinäluoma ja Lindén kiittävät hallitusta talousarvioesitykseen sisältyvistä konkreettisista panostuksista, joilla turvataan etenkin turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimintakykyä.

– Kansalaisten turvallisuudesta ei tule tinkiä vaikeassakaan taloudellisessa tilanteessa. Kiitos hallitukselle siitä, että turvallisuuteen tehdään merkittäviä uusia panostuksia. Esityksessä poliisille kohdistetaan 4,1 miljoonaa euroa lisää henkilöresurssien kasvattamiseen. Lisähenkilöstöä on tarkoitus kohdentaa erityisesti ihmiskaupan torjuntaan, läsnäoloon harvaan asutuilla alueilla sekä talousrikostorjuntaan pääkaupunkiseudulla. Samalla rajavartioston vanhenevan laivakaluston uusiminen käynnistyy, mikä niin ikään on tärkeä asia rajavartiolaitoksen toimintakyvyn kannalta, Heinäluoma ja Lindén kertovat.

Kansanedustajat muistuttavat, että hallituksen tekemillä panostuksilla voidaan vahvistaa kansalaisten kokemaa turvallisuudentunnetta. Hyvinvoivan yhteiskunnan perusta on niin tavanomaisina kuin poikkeusaikoinakin se, että kansalaiset voivat kokea elämänsä turvalliseksi.

– Esimerkiksi poliisin näkyminen katukuvassa on hyvin tärkeää turvallisuudentunteen vahvistamiseksi. Ilman riittäviä resursseja poliisi ei tähän pysty. Hallitus on talousarvioesityksellään kääntämässä sitä suuntaa, jossa sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten määrärahoja on heikennetty. Tältä tieltä on päästävä pysyvästi kohti kehitystä, jossa vuosi vuodelta viranomaisten resursseja vahvistetaan, Heinäluoma ja Lindén päättävät.