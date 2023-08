SDP:n Heinäluoma: Purran valmistelema budjettiehdotus sisältää pahan virhearvion

SDP:n Helena Marttila ja Ilmari Nurminen: Turkistarhaus on kiellettävä riskialttiina ja epäeettisenä 25.8.2023 10:56:07 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustajat Helena Marttila ja Ilmari Nurminen tuovat esiin huolensa siitä, että tällä viikolla on löydetty muuntunutta virusta uudelta turkistarhalta. He penäävät hallitukselta nopeita esityksiä turkistarhauksen terveysturvallisuuden parantamiseksi ja toteavat, että on aika tunnustaa tosiasia: ainoa kestävä ja turvallinen ratkaisu on turkistarhauksen lopettaminen.