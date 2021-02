SDP:n Heinäluoma: Turvapaikanhakijoiden oikeudet taattava, mutta järjestelmän hyväksikäytöltäkään ei tule ummistaa silmiä

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 16.2.2021 16.2.2021 14:19:47 EET | Tiedote

Ryhmäpuhe 16.2.2021 Kansanedustaja Kimmo Kiljunen Arvoisa puhemies, Välikysymys on perustuslain painavin väline, jolla oppositio voi punnita hallituksen luottamusta. Siksi siihen on aina suhtauduttava vakavuudella. Olen huolella käynyt lävitse tämän välikysymyksen. Alkajaisiksi siinä todetaan, että EU on muuttumassa toiseksi järjestöksi kuin mihin 1995 liityimme. Näin on käynyt. Vuodet vierivät ja EU kehittyy. Yksi asia on ollut pysyvä. Ja sen toteaa välikysymys: Suomi on ollut käytännössä 25 vuotta nettomaksaja. Totta. Olemme hoitaneet talouttamme keskimääräistä paremmin. Olemme nettomaksajia, mutta vielä suuremmassa määrin nettohyötyjiä. Sen välikysymyksen allekirjoittajat tietävät. Siksi yksikään teistä ei vaadi Suomen eroa EU:sta. Arvoisa puhemies, Välikysymyksessä todetaan, että EU on pudonnut digitaalisesta kehityksestä. On huoli amerikkalaisten ja kiinalaisten digijättien ylivallasta. Vakava huomio. Oppositio toteaa, että EU-komissio määrää miten elvytysvaroja tulee käyttää, väh