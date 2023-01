SDP:n Hussein al-Taee: Finnairin toiminta on valtio-omisteisen yhtiön hyvien liiketoimintatapojen vastaista

Finnairilla on menossa muutosneuvottelut, jotka on keskeytetty matkustamohenkilökunnan kanssa käytävien säästösopimusneuvotteluiden vuoksi. Yhtiö on ilmaissut, että mikäli säästösopimusta ei synny, muutosneuvottelut jatkuvat ja kaukoliikenteeseen aiottuja ulkoistamisia tullaan toteuttamaan. Lisäksi Finnair on käynnistänyt palkitsemisjärjestelmän, jonka ulkopuolelle yhtiö pakottaa jäämään henkilöt, jotka eivät ole suostuneet heikentämään valmiiksi heikkoja työehtojaan.

- Pidän erittäin tuomittavana tällaista toimintaa, jossa jo tällä hetkellä heikkojen työehtojen piirissä olevien työntekijöiden työehtoja yritetään edelleen heikentää ja silti samaan aikaan ryhdytään palkitsemaan yhtiön johtoa. Tällainen on tämänhetkisessä taloustilanteessa lyhytnäköistä henkilöstöpolitiikkaa. Valtio on tukenut Finnairin toimintaa voimakkaasti kriisien aikana. Nyt ei ole bonusten jaon paikka, toteaa al-Taee.

Finnair on suunnitellut ulkoistavansa tiettyjen lentoreittien matkustamohenkilökuntaa ja ostavansa palvelut alihankintana. Lisäksi Finnair aikoo palkata kesätyöntekijöitä Airpro:n kautta. Airpro:ta koskeva työehtosopimus on heikompi ja huonompi työehdoiltaan kuin työehtosopimus, mitä Finnair joutuu noudattamaan. Finnairin toimintaa on pidetty tes-shoppailuna.

-Työehtosopimuksilla shoppailu pienten ja lyhytaikaisten säästöjen vuoksi on erittäin huonoa henkilöstöpolitiikkaa. Finnair ei aio palkata omia kesätyöntekijöitä, vaan käyttää välikätenä yhtiötä, joka on osa toista kokonaan valtion omistamaa yritystä eli Finaviaa. Tällainen toiminta ei todellakaan kuulu valtionyhtiön hyviin liiketoimintatapoihin, al-Taee ärähtää.

-Finnair on kriisien aikana saanut tukea erittäin voimakkaasti omistajaltaan eli Suomen valtiolta. Ymmärrämme kaikki Venäjän sodan tuomat muutokset lentoreitteihin, kustannusten nousun muun muassa polttoaineissa, ja siltikin niin sanotut säästöt, jotka yhtiö nyt sanoo saavansa, eivät nosta yhtiön kannattavuutta pitkässä juoksussa. Nyt olisikin viisasta pohtia, tulisiko Finnair vetää pörssistä suoraan valtionomistukseen. Tällä hetkellä veronmaksaja ottaa kaiken riskin Finnairin tappioista samalla kun johto veloittaa bonuksia. On pöyristyttävää, että veronmaksajalle koituvan riskin lisäksi vuosikymmenen ajan venynyttä henkilökuntaa nyt ruoskitaan tällä tavalla, al-Taee päättää.