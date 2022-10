SDP:n Hussein al-Taee: Järjestöjen pankkipalvelut on turvattava

Järjestöjen toiminta on vaikeutunut huomattavasti pankkien velvoitteiden ja lisääntyneen säätelyn vuoksi. Kyseessä on ongelma, joka koskettaa suomalaisia järjestöjä aina koirakerhoista suuriin kehitysapujärjestöihin. Tähän johtopäätökseen päätyi SDP:n työryhmä, jonka tehtävänä oli tunnistaa järjestökentän pankkipalveluihin liittyvät ongelmat ja esittää niihin ratkaisuja.

- SDP:lle on tärkeää pitää huolta kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä. Siksi kutsuimme työryhmän työhön mukaan laajan rintaman eri puolueiden kansanedustajia, järjestötoimijoita sekä viranomaisten ja finanssisektorin edustajia, kertoo SDP:n pankit ja järjestöt -työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hussein al-Taee.

Al-Taeen mukaan järjestöjen kohtaamissa haasteissa on kyse merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta.

- Pankkien lisääntyneet velvoitteet sekä Suomen että EU:n tasolla ovat johtaneet siihen, että järjestöillä on vaikeuksia pankkitilien avaamisessa ja rahaliikenteen hoitamisessa. Pahimmassa tapauksessa järjestö voi joutua lopettamaan toimintansa, jos se ei pysty keräämään varoja tai maksamaan laskuja.

Al-Taee huomauttaa, että esimerkiksi kehitysapujärjestöjen toiminnan päättymisestä seuraa se, että tuhannet apua tarvitsevat ihmiset jäävät ilman tukea. Tämä ei ole kenenkään etu.

- Pankkien on voitava vastuullisina toimijoina palvella järjestökenttää nykyistä paremmin. Tarvitsemme kaikkien osapuolten vuoropuhelua ja halua löytää tilanteeseen yhteinen ratkaisu, painottaa al-Taee.



SDP:n työryhmä esittää raportissaan useita toimenpide-ehdotuksia järjestöjen pankkipalveluiden turvaamiseksi. Työryhmän mukaan pankeille on tarjottava enemmän tietoa siitä, miten avustustyötä tekevät järjestöt yhteistyökumppaneineen toimivat kohdemaissa.

- Tarvitsemme myös selkeän ohjeistuksen lainsäätäjän ja toimivaltaisen valvontaviranomaisen odotuksista, jotta ohjeiden tulkinta ei jää yksin pankkien harkinnan varaan. Meidän on myös lisättävä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, jotta pankit ja järjestöt jakavat saman tilannekuvan ja pystyvät kehittämään yhteisiä toimintamalleja.

Al-Taee muistuttaa, että järjestöillä ja yhdistyksillä on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa on noin 107 000 yhdistystä ja suomalainen on mukana keskimäärin noin seitsemässä yhdistyksessä. Suomea on kutsuttu yhdistysten luvatuksi maaksi.



- Mikäli haluamme pitää huolta elävästä kansalaisyhteiskunnastamme, on meidän mahdollistettava järjestöille ja yhdistyksille käyttökelpoiset pankkipalvelut.