SDP:n Hussein al-Taeen ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selontekoon ”Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia”

Arvoisa puhemies,

Käsittelemme tänään kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Se on kokonaisvaltainen keskipitkän aikavälin toimintaohjelma, jolla Suomi täyttää EU:n vuoden 2030 velvoitteet ja saavuttaa kansallisen 2035 ilmastotavoitteen. Puheenvuoroni keskittyy kolmeen teemaan: turvallisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Elämme keskellä energiakriisiä. Viime viikolla eduskunta kävi energiakriisistä keskustelun. Hallituksella on eduskunnan luottamus kriisin hoitamiseen. Toimintakykyä ja taitoa hallituksella totisesti on ja myös kokemusta kriisijohtamisesta.

Arvoisa puhemies,

SDP:n mielestä nyt on keskityttävä siihen, ettei Suomen tai Euroopan energiapolitiikka ole jatkossa yhdenkään diktaattorin taskussa. Huoltovarmuuttamme ja sitä kautta itsenäisyyttämme täytyy vahvistaa. Kun irtaudumme venäläisestä energiasta, on meidän samalla suunnattava katseemme muihin riippuvuuksiin raaka-aineiden, komponenttien ja strategisten omistusten osalta.

Oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa SDP:lle sitä, että ihmisiä tuetaan muutoksessa. Näin hallitus on tehnytkin. Olemme tukeneet energiaremontteja kotitalouksille jo ennen sotaa, olemme tukeneet latausinfran rakentamista, olemme tukeneet vähäpäästöisen ajoneuvon hankintaa, olemme huomioineet maatalouden ja teollisuuden. Olemme lisänneet panoksia TKI-toimintaan. Uusimpana osoituksena akuuttiin kriisiin vastaamisesta on budjetin laaja ostovoimapaketti ja sähkötuet.

Ihmisillä on erilaiset lähtökohdat kohdata muutoksia. Ei ole oikein syyllistää etenkään heikoimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä, pienituloisia, eläkeläisiä, yksinasuvia, yksinhuoltajia, siitä, että oma talous ei anna mahdollisuutta energiaremonttiin tai sähköautoon. Meidän on ajateltava myös nuoria, he tulevat elämään elämänsä yhä nopeammin muuttuvan ilmaston keskellä. Nuoret eivät ole aiheuttaneet ilmastokriisiä. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa SDP:lle myös sitä, että tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus elää elinkelpoisella planeetalla.

SDP:n tavoitteena on fossiiliton hyvinvointiyhteiskunta, jossa yhteiskunnan rakenteet ovat kestäviä ja vähähiilisiä. Tämä selonteko keskittyy siihen, miten meidän energiajärjestelmämme muutetaan sellaiseksi.

Hiilineutraali, fossiiliton tulevaisuus on ainoa mahdollisuus päästä irti Eurooppaa kahlinneesta fossiilienergiasta, jota nyt käytetään myös aseena meitä vastaan. Kun katsomme yli kriisin, tulevaisuus on valoisa ja toiveikas.

Arvoisa puhemies,

Hyvä uutinen on, että Suomi ei ole samalla tavalla riippuvainen maakaasusta kuin monet muut EU-maat. Energiajärjestelmäämme on kehitetty vähähiiliseksi investoimalla puhtaisiin ratkaisuihin. Meillä on vesi-, bio- ja ydinenergiaa, tuulivoimakapasiteetti kasvaa jatkuvasti. Uusi ydinreaktori on toivottavasti täydessä tehossa vuoden loppuun mennessä. Vetytalouteen investoidaan. Liikenne sähköistyy.

Hyvä uutinen on, että strategian mukaan Suomi voi saavuttaa ilmastotavoitteensa, eli hiilineutraaliuden vuonna 2035, jolloin päästöt ovat enintään hiilinielujen aiheuttamien poistumien kokoiset.

Hyvä uutinen on, että puhtaan teknologian investoinnit etenevät vihdoin vauhdilla. Tänä vuonna sekä Suomi että EU tukevat investointeja ennennäkemättömällä laajuudella. Tämä tietää valtavia mahdollisuuksia yrityksille ja Suomen viennille.

Arvoisa puhemies,

SDP pitää erittäin tärkeänä ydinenergian roolia ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Ydinenergialain uudistaminen on käynnissä ja sitä tulee kiirehtiä. Pienydinreaktoreiden käyttö on sallittava lainsäädännössä turvallisuus huomioiden.

Puhtaan sähköntuotannon laaja hyödyntäminen ja riittävät sähkönsiirtoyhteydet sekä sujuvat ja luvitusprosessit ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta ilmastokriisi selätetään. Luvituksen nopeuttamiseen tähtäävä lainsäädäntöesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Arvoisa puhemies,

Meidän on puhuttava luonnonvarojen riittävyydestä. Geologinen tutkimuslaitos julkaisi keväällä laskelmia, joiden mukaan mineraalit eivät tule riittämään kaikkeen teknologiaan, jota fossiiliton talous vaatii. Kysymys on myös ihmisoikeuksista, sillä monet raaka-aineet tuotetaan ihmisoikeuksia polkevissa maissa. Tarvitsemme edelleen uusia teknologioita, tehokkaampaa materiaalien ja raaka-aineiden kierrätystä sekä ennen kaikkea kulutuksen vähentämistä. Siksi parlamentaarinen TKI-työ on tulevaisuutemme vuoksi erittäin tärkeää.

Energiapolitiikan tulee olla vakaata ja ennakoitavaa. Menneille päättäjille voimme lähettää terveiset, että Suomen useaan eri lähteeseen perustuva energiantuotantomalli on osoittanut toimivuutensa. Emme ole yhden raaka-aineen varassa. Edessä on niukkoja aikoja mutta selviämme niistä.