SDP:n Ilmari Nurminen: 50 kansanedustajaa vaatii ikäihmisille oikeutta päivittäiseen ulkoiluun - nyt kymmenien tuhansien on pakko olla sisällä

Lindtman: Hoivapalveluyritysten ongelmiin on tartuttava välittömästi 28.1.2019 18:30 | Tiedote

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii pääministeri Sipilältä ja koko hallitukselta selittelyjen sijaan välittömiä toimenpiteitä valvonnan parantamiseksi hoivapalveluyrityksissä. - Valviran perustelut Esperi Caren Kristiinankaupungin yksikön sulkemiseksi ovat pysäyttävää luettavaa. Sen sijaan, että yritetään vakuuttaa, että valvonta toimii, on nyt syytä ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Siksi harkitsemme välikysymystä aiheesta, sanoo Lindtman. Asiasta vastaava peruspalveluministeri Saarikko totesi vain muutama viikko sitten, että yritysten omavalvonta on avainasemassa potilasturvallisuuden varmistamisessa. Valvonnan vakavista ongelmista on kuitenkin saatu tietoa jo useamman vuoden ajan. - Hallituksen suunnalta kuullut kommentit pakottavat kysymään, ottaako hallitus edelleenkään valvonnan puutteita riittävän vakavasti. On hämmästyttävää, ettei tähän ole jo puututtu. Valvontaviranomaisilta on kuultu useita hätähuutoja, mutta hallitus ei ole niihin t