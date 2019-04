SDP:n Ilmari Nurminen: Hoitajamitoitus on korjattava – kuluneen hallituskauden heikennyksiin on puututtava

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hoitaja hoitaa juuri niin hyvin kuin hänen annetaan hoitaa 13.4.2019 08:34:55 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, että puhe riittävästä hoitohenkilökunnan määrästä on paras keino parantaa hoiva- ja hoitotyön laatua ja ammattilaisten työssä jaksamista - Parasta hoivaa antavat sellaiset hoitajat, joiden työolosuhteista huolehditaan asianmukaisella tavalla. Uupunut ja ylikuormitettu hoitaja ei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisi. Hoitajamitoituksen parantaminen ei yksin riitä, mutta se on silti toimenpiteenä välttämätön, painottaa Mäkisalo-Ropponen. Mäkisalo-Ropposen mukaan hoivatyön jatkuva kiire uuvuttaa hoitajia myös ammatti-identiteetin ja todellisuuden välisen ristiriidan kautta. - Hoitajat tietävät, miten työssä pitäisi toimia, mutta heille ei anneta mahdollisuuksia toimia oman ammattietiikkansa mukaisella tavalla. Tässä on yksi syy siihen, miksi kymmeniä tuhansia hoitoalan koulutettuja työntekijöitä on viime vuosina hakeutunut pois oman alan töistä. - Riittävä hoitajamitoitus ja työolosuhteiden inhimillistäminen parantaisivat