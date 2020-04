SDP:n Ilmari Nurminen: Työeläkkeitä ei saa pantata pyhien yli

Johannes Koskinen (sd): Koronavirusrokotteen maailmanlaajuinen saatavuus varmistettava 29.4.2020 17:53:38 EEST | Tiedote

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen Covid-19 -rokotteen globaalin saatavuuden varmistamisesta. Käynnissä on kymmenien koronavirusrokotevaihtoehtojen kehittämistyö ympäri maailmaa. Rokotteiden kehittämisen jälkeen alkavaan rokotteen tuotantoon ja jakeluun liittyy haasteita. Tarve rokotteelle on polttava ja koko maailman kattava. - On ensiarvoisen tärkeää, että turvallisten, laadukkaiden ja kohtuuhintaisten rokotteiden saatavuus varmistetaan kaikissa maissa, sanoo Johannes Koskinen. - On tärkeää selvittää lähikuukausina lukuisien rokotevaihtoehtojen ollessa kehitteillä mahdollisuudet järjestelyyn, jossa esimerkiksi pandemiatilanteeseen sovellettavan erityisen kansainvälisen sopimuksen turvin varmistetaan rokotteen saatavuus globaaliin käyttöön normaaleista lääketeollisuuden ja rokotemarkkinoiden säännöistä poiketen, toteaa Koskinen. Pandemian raskaiden seurausten minimoimiseksi kaikilla valtioilla ja lääke- ja rokotealan toimi