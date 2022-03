SDP:n Johan Kvarnström: Naisten oikeuksia täytyy vahvistaa Suomessa ja maailmalla

Venäjän Ukrainaan tunkeutumisen seurauksena yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta, heistä suurin osa naisia ja lapsia. Samaan aikaan muun muassa Jemenin ja Afganistanin tilanne jatkuu katastrofaalisena.

- Meidän on tehtävä kaikkemme auttaaksemme sodan ja sorron uhreja ja edistääksemme muun muassa niin sanottujen humanitaaristen käytävien avaamista, Kvarnström sanoo.

Myös ilmastokriisi on Kvarnströmin mukaan tasa-arvokriisi. YK:n ilmastopaneelin viimeisin väliraportti osoittaa, että ihminen on aiheuttanut ilmaston lämpenemistä, joka on jo nyt johtanut ilmastokatastrofeihin ja jolla on vaikutuksensa miljardien ihmisten elämään maailmassa.

- Ilmastokriisistä seuraa luonnonkatastrofeja, joissa kuolee YK:n mukaan 14 kertaa enemmän naisia ja lapsia kuin miehiä, koska heillä ei ole samoja sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia kuin miehillä, Kvarnström sanoo.

Suomen kehitys osittain positiivista

Kotimaassa sukupuolten tasa-arvo on mennyt paljolti oikeaan suuntaan. Hallitus esitti hiljattain uuden lakiehdotuksensa seksuaalirikoksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Uudistus parantaa uhrin asemaa ja painottuu henkilökohtaisen koskemattomuuden ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. Lainsäädäntöä nykyaikaistetaan ja rangaistukset kiristyvät erityisesti lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa.

Toinen tärkeä muutos on raiskauslainsäädännön uudistaminen ja muuttaminen suostumuksen puutteeseen perustuvaksi. Myös muiden seksuaalirikosten yhteydessä suostumus tulee olemaan keskeistä.

- Suostumuslaki toteutuu vihdoin, kun eduskunta on sen hyväksynyt. Laki korjaa epäoikeudenmukaisuuksia, joista monet kärsivät tänä päivänä. On yleistä, että raiskauksen uhrit lamaantuvat, jolloin rikoksentekijää ei tuomita suostumuksen puutteesta huolimatta, minkä takia lain muuttaminen on erittäin tärkeä, Kvarnström sanoo.

- Toinen konkreettinen tarpeellinen muutos on se, että kenenkään ei enää tarvitse joutua tahtomattaan vastaanottamaan niin sanottuja dick pick-kuvia. Jatkossa peniskuvien lähettämisestä luvatta voi seurata sakkoja ja tällainen käyttäytyminen toivottavasti loppuu, Kvarnström jatkaa.

Toinen merkittävä askel oikeaan suuntaan on elokuussa voimaan tuleva hallituksen perhevapaauudistus.

- Perhevapaauudistus lisää joustavuutta ja vanhempien mahdollisuutta olla läsnä sekä edistää tasa-arvoa työelämässä. Laki tulee voimaan tämän vuoden elokuussa ja sitä odotetaan innolla. Lisäksi kansallinen lapsistrategia on valmistunut. Tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta ja vision luominen lapsi- ja perhelähtöisestä Suomesta sekä toimet, joita viedään eteenpäin yli hallituskausien, Kvarnström kertoo.

Lainsäädännön lisäksi tarvitaan asennetyötä perusongelmien ratkaisemiseksi ja resursseja esimerkiksi turvakotipaikkojen riittävyyden varmistamiseksi.

- Väkivallan uhrien tukipalveluiden määrää on lisättävä tarvetta vastaavaksi ja valtion budjetista on varattava tähän riittävät resurssit. Naisten oikeuksien vahvistamisessa, turvallisen arjen luomisessa kaikille, ja erityisesti taloudellisen tasa-arvon saavuttamisessa on vielä paljon tehtävää. Naiset ovat aliedustettuina yritysjohdossa ja naisvaltaisissa ammateissa on usein ongelmia koulutusvaatimusta ja työnkuvaa vastaavan palkkatason saamisessa, Kvarnström sanoo.