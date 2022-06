SDP:n Johan Kvarnström: Rakkaus voittaa! Pride-viikon viesti on kuultava ja turvallisuus taattava

Pride-tapahtumiin kohdistuu herkästi uhkaa ja väkivaltaa. Suomen suurimman ihmisoikeustapahtuman, Helsinki Priden, järjestäjät ovat olleet syystä huolissaan kuluneen Pride-viikon turvallisuudesta. Huoli kohdistuu erityisesti lauantain kulkueeseen ja pääjuhlaan. Huoli on ymmärrettävä, valitettavasti. On masentavaa ja surullista, että tilanne on tämä 2020-luvulla. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään sitä, että puolustaa oikeutta olla oma itsensä, tai että puolustaa ihmisoikeuksia ja rakkautta. Meidän olisi jo pitänyt päästä pidemmälle, ja osittain olemme päässeetkin. Emme saa unohtaa kaikkea edistystä ja myönteistä kehitystä, kaikkea parempaa ymmärtämystä ja kaikkea lisääntynyttä tietoisuutta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä ja moninaisuudesta. Näillä voimme osoittaa, että arvokonservatiiviset voimat kuuluvat menneeseen aikaan, ja että vapaus voimistuu. Vapautta täytyy vaalia joka päivä kaikilla tasoilla. Tämän vuoden Pride-tapahtuman teema, Kohtaamisia, on erinomainen. Kun kuuntelemme toinen toistemme tarinaa kasvokkain kohtaamisissa, meillä on edellytykset ymmärtää samankaltaisuutta ja hyväksyä erilaisuutta.

Monet ymmärtävät hyvin sitoutumiseni Prideen, joka voisi olla ja jonka pitäisi olla vieläkin aktiivisempaa, mutta toisaalta se herättää myös jonkin verran epäluuloa. Minulta on kysytty, miksi osallistun tapahtumiin tai tuen niitä. Minusta kysymys on outo, mutta vastaan kyllä mielelläni, että osallistuminen on ehdottoman välttämätöntä, se on velvollisuus maailmassa, jossa esimerkiksi homoseksuaalisuus on kriminalisoitu monissa maissa, aivan kuten se oli Suomessa ei kovinkaan kauan sitten, ja koska on yhä olemassa liian monia tabuja, myös omassa kulttuurissamme, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat riittävällä tavalla. Koska ihmisten täytyy pelätä sitä, keihin he rakastuvat tai eivät rakastu ja sitä, tulevatko he rakastetuiksi. Koska vähemmistöjä vainotaan. Koska on ihmisiä, jotka kiusaavat, pahoinpitelevät ja tappavat toisia sen takia, että nämä eivät ole samanlaisia kuin he. Meidän kaikkien TÄYTYY tehdä tälle loppu. Meidän on myös puhuttava kaikkien ihmisten yhtäläisten oikeuksien puolesta, ja rakkauden, paremman lainsäädännön, avoimemman kulttuurin, suvaitsevamman sosiaalisen ilmapiirin PUOLESTA. Jotta maailma on turvallisempi kaikille.

Oslon hirvittävä terroriteko on ravistellut meitä tänä kesänä. Viha ei voi silti voittaa, eikä hiljentää rakkauden ääntä. Viha ei luo iloa, se aiheuttaa vain ahdistusta, mutta kun näin tapahtuu, me vastaamme rohkeudella. Silloin voimme olla ylpeä siitä, että asetumme rakkauden puolelle. Emme anna toisten vaientaa meitä. Seisomme yhdessä ihmisoikeuksien puolesta. Edistämme konkreettisia asioita, kuten translakia. Konkreettista on myös se, että eduskunta hyväksyi suostumuslain tällä viikolla. Samalla siitä tuli nyt lähinnä suuria sanoja omalta osaltani. Uskon, että sellaisiakin tarvitaan, yksi ei sulje pois toista. Pride-tapahtumia tarvitaan, ja ne on voitava järjestää turvallisesti.