SDP:n Johan Kvarnström: Valaistus parantaa kantatien 51 turvallisuutta

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) pitää Karjaan ja Inkoon välisen kantatien 51 valaistuksen rahoitusta tärkeänä panostuksena Länsi-Uudenmaan liikenneturvallisuuteen. Myös päätös Fagervikin tien parantamisesta on erittäin tervetullut.

Tänään julkistettiin hallituksen täydennys budjettiehdotukseen, niin kutsutut joululahjarahat. Täydennys pitää sisällään tärkeitä lisäresursseja eri organisaatioille ja lukuisiin infrastruktuurihankkeisiin. Länsi-Uudenmaan kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) on erityisen tyytyväinen hallituksen panostuksiin kantatien 51 valaistukseen ja Fagervikin tien parantamiseen Barösundintien ja Satamatien välisellä osuudella.

- Pitkällä aikavälillä kantatie 51 on valaistava koko matkalta. Nyt toteutetaan puoli miljoonaa euroa maksava tärkeä Karjaa-Inkoo tieosuus. Koko reitillä on käytössä hirvivaroitus ja valaistus parantaa huomattavasti tieosuuden turvallisuutta. Kaikki kantatietä 51 käyttävät tietävät, kuinka raskasta ja riskialtista on ajaa valaisemattomilla maanteillä. Nyt suuri osa tieosuudesta valaistaan, ja se on hyvä alku, Kvarnström iloitsee.

Kvarnström toivoo, että tievalaistus synkronoidaan Route 51 -hankkeeseen, joka tähtää älykkään tie-ekosysteemin toteuttamiseen Kirkkonummen ja Hangon välisellä osuudella.

- Inkoon kunta ansaitsee suuren kiitoksen uudenlaisesta ennakoivasta otteestaan, joka on mahdollistanut tämän hankkeen, mikä puolestaan on vaikuttanut positiivisesti valtion panostuksiin alueen liikenteeseen, Kvarnström sanoo.

Kvarnström on tyytyväinen myös siihen, että Fagervikin tien parannukseen kohdennetaan 700 000 euroa.

- Tie on tärkeä niin paikkakuntalaisille kuin matkailullekin. Tie on tällä hetkellä niin huonossa kunnossa, että moottoripyörämatkailijat välttelevät sen käyttöä, mikä on huono asia alueen elinvoimaisuudelle. Panostus tulee kreivin aikaan ja on hieno joululahja Inkooseen ja Raaseporiin, Johan Kvarnström sanoo.