SDP:n Johan Kvarnström: Vammaispalvelulaki on saatava kiireellisesti voimaan

Uusi, pitkään odotettu ja valmisteltu vammaispalvelulaki liitelakeineen hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti 1.3.2023. Orpon hallitus esittää nyt, että nämä lait tulisivat voimaan vuoden 2025 alussa, kun aiemmin niiden oli määrä astua voimaan 1.10.2023. Kansanedustaja Kvarnströmin mukaan valmiin lainsäädännön siirto on kohtuuton sekä vammaispalveluita tarvitseville ihmisille, että koko terveydenhuoltosektorille.

- Tätä uudistusta on odotettu kohtuuttoman pitkään, ja ihmisten pettymys hallituksen lyhytnäköiseen päätökseen on täysin ymmärrettävä. Eduskuntakäsittelyn aikana viime keväänä kävi hyvin selväksi, että lainsäädäntö on välttämätön vammaisten oikeuksien varmistamiseksi. Näille oikeuksille ei voi laittaa hintalappua. Hallituksen pitäisi nyt antaa uudistuksen tulla voimaan. Jos se haluaa muuttaa lainsäädäntöä myöhemmin, on sen perusteltava kaikki muutokset huolellisesti.

- Hallitus päätti käynnistää työnsä heikentämällä yhteiskunnan tukea niiltä, jotka sitä erityisesti kaipaavat. Näyttää vahvasti siltä, että tästä muodostuu hallituksen toimintaa kuvaava punainen lanka.