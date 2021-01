SDP:n Johan Kvarnström: Ydinasekieltosopimus tulee voimaan tänään - Suomen pitäisi allekirjoittaa

Tänään 22. tammikuuta 2021 YK:n ydinasekieltosopimuksesta (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) tulee oikeudellisesti sitova osa kansainvälistä oikeutta. Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) katsoo, että Suomen pitäisi liittyä nyt sopimukseen – on parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

- Honduras ratifioi viime vuoden YK-päivänä yleissopimuksen viidentenäkymmenentenä ja siten ratkaisevana maana, jotta sopimus tulisi voimaan. Nyt YK:n ydinasekielto on todellisuutta. Tämä ei kuitenkaan millään muotoa tarkoita sitä, että ydinaseiden aiheuttama vakava uhka olisi poistunut maailmasta. Työtä on vielä paljon, ja meidän on painostettava ydinasevaltoja. Sopimuksen allekirjoittaminen on yksi tapa, ja niin Suomen on ehdottomasti tehtävä, Johan Kvarnström sanoo.

Kantarin vuonna 2019 tekemän mielipidetutkimuksen mukaan 84% suomalaisista tukee Suomen liittymistä YK:n ydinasekieltoon.

Kolme nykyistä hallituspuoluetta, mukaan lukien SDP, esitti jo ennen eduskuntavaaleja Suomen liittymistä. Kvarnströmin mukaan Suomen hallituksen ja eduskunnan tulisi siksi ottaa asia uudelleen esille ja pyrkiä siihen, että Suomi liittyisi sopimukseen.

- Ydinaseet eivät ole ainoastaan moraalittomia, vaan meillä on myös voimassa YK:n sopimus, jonka tavoitteena on kieltää ne kokonaan. Sopimus, joka edellyttää aseistariisunnan vakavasti otettavaa käynnistämistä. Näiden aseiden käytöllä voi olla katastrofaalisia ja pitkäaikaisia seurauksia ihmiskunnalle ja ympäristölle, Kvarnström painottaa.

YK:n ydinasekiellon aloitteentekijänä toimi International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). ICAN-kampanjalle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2017.

- ICAN:n koordinoima yli viisi vuotta kestänyt työ sai tänään tärkeän osavoiton. He ansaitsevat myös suuret kiitokset, toteaa ICAN Suomen vetoomuksen allekirjoittanut kansanedustaja Kvarnström.

- Vaikka sopimus on jo tullut voimaan, sen vaikutuksesta tulee sitä tehokkaampi mitä kattavampi se on. Meidän on tehtävä se, mikä on moraalisesti välttämätöntä ja oikein, Kvarnström sanoo.