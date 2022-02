SDP:n Johannes Koskinen: Hallituksen sopimat työllisyystoimet osuvat suhdannetilanteeseen ja työelämän tarpeisiin

SDP:n Anneli Kiljunen: Opintolainan takaisinmaksu huomioitava toimeentulotuessa 11.2.2022 15:57:34 EET | Tiedote

- Kun opiskelija on velvoitettu ottamaan opintolainaa ennen kuin hän voi hakea toimeentulotukea, on täysin epäoikeudenmukaista, ettei opintolainan takaisinmaksua kuitenkaan huomioida toimeentulotuessa. Tästä syystä olen tehnyt lakialoitteen toimeentulotukilain muuttamisesta niin, että toimeentulotuen menoiksi hyväksytään opintolainan kuukausierä. Näen, että tämä on oikeudenmukaista opiskelijoita ja opintolainan ottajia kohtaan, sanoo kansanedustaja Anneli Kiljunen. Suomessa noin 6000–10 000 opiskelijaa saa joka kuukausi toimeentulotukea ja heidät on velvoitettu ottamaan opintolainaa. He ovat monesta syystä vaikeassa elämäntilanteessa ja hakevat toimeentuloa elämän perusmenoihin kuten ravintoon, terveydenhuollon kuluihin ja asumiseen. Tästä syystä on tärkeä tukea heitä selviytymään tilanteestaan ja toimeentulo-ongelmista, jotta he valmistautuvat opinnoistaan, Anneli Kiljunen toteaa. Opintolainan lyhennys alkaa yleensä 1,5—2 vuoden jälkeen opintotuen maksamisen päättymisestä. Jos henkilö