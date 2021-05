SDP:n Johannes Koskinen: Kolmannessa lisätalousarviossa esitetään yli 2,2, miljardia kasvun käynnistämiseen ja kriisin hoitoon

Jaa

Lisätalousarviossa yrityksille ja vientiteollisuuteen ohjataan kipeästi kaivattua apua. Terveyteen ja hyvinvointiin tehdään tärkeitä lisäpanostuksia. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yli 100 miljoonan lisärahoituksella

Maailmantalous on lähdössä voimakkaaseen kasvuun, kansainvälinen kilpailu investoinneista on jo kovaa. Nyt on aika varmistaa suomalaisen vientiteollisuuden asemat. Suurella 2,2, miljardin lisätalousarviolla hallitus tekee oman osansa.

Finnveralle taataan riittävät resurssit tukea vientiä ja edistää Suomeen kohdistuvia investointeja. Monia aiemmin päätettyjä investointeja aikaistetaan ja riihessä päätettyjä hankkeita käynnistetään talouden ja työllisyyden tukemiseksi kasvun alkuvaiheessa.

Kaiken lähtökohta on silti ihmisten terveys ja hyvinvointi. Terveysturvallisuus on varmistettava tässä ja nyt samalla kun luodaan pitkän aikavälin hyvinvointia. Lisätalousarviossa rokotteiden lisähankintoihin ohjataan 233,5 miljoonaa. Kuntien tärkeää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi pandemian keskellä tuetaan yli 100 miljoonan lisärahoituspaketilla. Korona-kriisin hoidon kustannuksiin varaudutaan riittävillä tarpeen mukaan käytettävissä olevilla menovaltuuksilla.

Elpymisväline

Elpymisvälineen ensimmäiset yhteensä 238 miljoonan rahoituserät otetaan käyttöön heti kun Euroopan neuvoston päätös astuu voimaan. Rahat ohjataan työllisyyttä ja uutta teknologiaa edistäviin hankkeisiin.

Vihreän siirtymän investointeja käynnistetään 48,5 miljoonalla eurolla. Rahoituksella tuetaan muun muassa keskeisten materiaalien ja sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, sekä öljylämmitysjärjestelmien vaihtamista ja latausinfrastruktuuria.

Digitalisaation ja datatalouden edistämiseen ehdotetaan yhteensä 9,5 miljoonaa euroa

Työllisyyttä ja osaamista tuetaan 134,9 miljoonaa euroalla. Tästä Suomen Akatemialle osoitetaan 45 miljoonaa infrastruktuuria ja vihreää siirtymää tukevaan alojen edistämiseen. Rahoitusta käytetään myös jatkuvan oppimisen sekä nuoria tukevien ohjaamojen vahvistaminen.

Lisäksi Sote-kokonaisuudessa mm. digitalisaatioon ja hoitovelan purkuun kohdistetaan 45 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

Valtiontalouden tasapaino

Merkittävistä kasvupanostuksista huolimatta vuoden 2021 alijäämän ennustetaan jäävän selvästi edellistä vuotta pienemmäksi ja valtiontalouden olevan uralla kohti velkaantumisen taittumista vuoteen 2025 mennessä.

-Oikein kohdennetuilla kasvupanostuksille Suomen talous pääsee täysillä mukaan käynnistyvään maailmantalouden kasvuun. Mikäli positiivisimmat viime aikoina esitetyt kasvuennusteet toteutuvat, voi velkaantuminen taittua jopa ennakoitua aiemmin. Nyt on oikea aika varmistaa työllisyys, kasvu ja osaaminen. Nämä kolme ratkaisevat myös julkisen talouden kestävyyden pitkällä aikavälillä, toteaa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen.