SDP:n Johannes Koskinen: Team Finland -verkoston vahvistaminen auttaa vauhdittamaan vientiä

SDP:n Piritta Rantanen: Kehysriihestä tärkeitä päätöksiä kuntien hyväksi 29.4.2021 20:56:27 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen on mielissään, kun pitkät kehysriihineuvottelut on vihdoin saatu päätökseen ja Suomea päästään rakentamaan kestävän kasvun uralle. Rantanen korostaa koronan jälkeisissä jälleenrakennustoimissa kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja. - Suomi on ollut koronan kourissa pitkään, mutta olemme selvinneet siitä verrattain hyvin. Korona on kuitenkin jättänyt jälkensä niin Suomeen kuin maailmalle ja siksi onkin tärkeä pystyä katsomaan kohti tulevaa ja rakentaa Suomea sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Suomi pitää saada kasvun uralle kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Erityisesti Rantanen nostaa kehysriihestä esiin kuntien talouteen tehtävät panostukset. Hallitus on parantanut kuntien tilannetta ja sama jatkuu myös tulevina vuosina. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien tasoa nostetaan kehyksessä 246 miljoonaa vuonna 2022 ja n. 50 miljoonaa vuonna 2023, samalla, kun hyvinvointialueiden rahoituksen tasoa nostetaan n.