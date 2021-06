SDP:n Johannes Koskinen: Valtio tarvitsee oikeudenmukaisia tulolähteitä

Jaa

Valtiovarainministeriön selvitys osoittaa, että veropohjan tiivistämisen kannalta suursijoittajien lähdeverolle löytyy perusteita.

Tilastokeskuksen julkaisu varallisuuden keskittymisestä ja G7-maiden päätös yritysten minimiverokannasta ovat myös ajan merkkejä siitä, että on puututtava verotuksen epäoikeudenmukaisuuksiin.

Raportista selviää, että suursijoittajien lähdeverolla ja ulkomaisiin kiinteistörahastoihin kohdistuvalla verolla voitaisiin saada yli sadan miljoonan euron vuotuinen tulonlähde valtiolle. Vastaavanlaisia veromalleja on jo käytössä ja suunnitteilla muuallakin. Tanskassa ollaan ottamassa käyttöön 15 prosentin lähdevero rahastojen osingoille. Saksassa tällainen malli jo on ja Suomessa on keskusteltu maltillisesta 5 prosentin lähdeverosta.

- Voimme havaita meneillä olevan kansainvälisesti oikeudenmukaisemman verotuksen aallon. Valtiot etsivät nyt tulonlähteitä, joilla voidaan paikata koronapandemian runtelemia talouksia. Tuoreena esimerkkinä on G7-maiden sopu minimiverokannasta yhteisöjen voitoille, jolla hillitään verokilpailua, toteaa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen.

- Vahvistamalla veropohjaa voidaan verotuksen painopistettä samalla siirtää työstä omistamiseen. Ulkomaisten rahastojen verolla ja suursijoittajien lähdeverolla voitaisiin esimerkiksi alentaa pienituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta, Koskinen esittää.