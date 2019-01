SDP:n Jutta Urpilainen: Pienikin maa voi vaikuttaa ulko- ja turvallisuuspolitiikallaan aseellisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin

SDP:n Ilmari Nurminen: 50 kansanedustajaa vaatii ikäihmisille oikeutta päivittäiseen ulkoiluun - nyt kymmenien tuhansien on pakko olla sisällä 30.1.2019 15:18 | Tiedote

Vanhusten hoidon tasossa on paljon puutteita, joista räikeimpiä tapauksia on viime päivinä ollut julkisuudessa. Yksi merkittävä ja jatkuva ongelma on ikäihmisten puutteelliset oikeudet ulkoiluun. Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) esittää, että vanhuspalvelulakiin kirjataan päivittäinen ulkoiluoikeus ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa oleville ikäihmisille. Noin 50 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen ja eduskunta käsittelee aloitetta ensi viikolla. ‒ Liian monen on pakko olla nyt sisällä. THL:n tutkimuksen mukaan puolet vanhuspalveluiden piirissä olevista iäkkäistä kokee, ettei pääse riittävästi ulkoilemaan. Oikeus ulkoiluun on perusoikeus ja sen pitäisi toteutua kaikkien kohdalla koko Suomessa, Nurminen perustelee aloitettaan. Nurminen muistuttaa, että esimerkiksi vangeille on erikseen turvattu lailla oikeus päivittäiseen ulkoiluun. Ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevat vanhukset ansaitsisivat vastaavan oikeuden. ‒Ulkoilulla on suuria terveysvaikutuksia ni