SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee eduskunnan Globaaliryhmän puheenjohtajaksi

- Koko tuotantoketjua koskeva reiluus ympäristöä ja ihmisiä kohtaan on äärimmäisen tärkeää. Tarvitsemme yritysvastuulain, joka edistää globaalin vastuumme kantamista, painottaa eduskunnan Globaaliryhmän puheenjohtaja Hussein al-Taee.

al-Taee puhui torstaina ensimmäistä kertaa Globaaliryhmän puheenjohtajana. Vihreiden kansanedustaja, Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi siirsi ”puheenjohtajakapulan” sosialidemokraattien ympäristö- ja talousvaliokunnan jäsenelle, kansanedustaja Hussein al-Taeelle. Vaihto tapahtui eduskunnassa vietetyn Reilun kahvitauon aikana. Tapahtuman järjesti eduskunnan Globaaliryhmän kanssa Reilu kauppa ry.

-On hienoa, että saan vastaanottaa Globaaliryhmän puheenjohtajuuden. Arvostamani edustaja Hassi on hoitanut pestinsä erittäin hyvin ja tästä on hyvä jatkaa. Globaaliryhmän yksi päätavoitteista on laajentaa eduskunnassa käytävää kansainvälispoliittista keskustelua ja tätä haluan myös omalta osaltani edistää ja korostaa. Lisäksi olen iloinen, että Globaaliryhmä kutsui Reilu kauppa ry:n keskustelemaan yhteisistä tärkeistä asioista, toteaa al-Taee.

Valtakunnallisen Reilun kaupan viikon tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota kulutuksemme ilmastovaikutuksiin ja suosia tuotteita, jotka ovat reiluja sekä ihmisille että ympäristölle. Kahvitauolla keskustelunaiheina olivat mm. ilmastokriisi ja yritysvastuulain kehitysvaikutukset. Ilmastokriisin vaikutukset maanviljelijöihin ovat globaalisti järisyttävät (mm. kuivuus) ja vaikuttavat mittavasti ihmisten ruokahuoltoon. Suomen hallitusohjelmaan kirjatun yritysvastuulain puolestaan tulee olla sellainen, että se edistää ihmisoikeuksien, kuten elämiseen riittävien ansioiden, toteutumista yritysten hankintaketjuissa.

-Olen eduskunnan isossa salissa juuri ottanut kantaa sähköautoilun kustannuksiin ihmisoikeuksien ja luonnon näkökulmasta. Miten voimme kehottaa ihmisiä hankkimaan sähköautoja, jos luontomme on porattu täyteen reikiä akkumineraalien tarpeessa ja vieläpä jos mineraaleja kerätään lapsityövoimalla Afrikassa ja Aasiassa. Kyllä yritysvastuulakiin pitää ulottaa hankintaketjujen ihmisoikeusvastuullisuus hyvin vahvasti. Ilmastokriisi on ratkaistavissa kaikkien näkökulmasta oikeudenmukaisesti ja talouden kannalta kestävästi, jos vain haluamme. Se vaatii sekä poliittista tahtoa että globaalia yhteistyötä, al-Taee sanoo.

Reilun kaupan viikkoa vietetään tänä vuonna 25.-31.10.