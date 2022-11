SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee vaatii kaiken tuen Finnairin henkilöstölle

SDP:n Heidi Viljanen: Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden palveluihin parannus 15.11.2022 16:33:09 EET | Tiedote

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Heidi Viljanen on tyytyväinen eduskunnan käsittelyssä olevan mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevan lainsäädännön etenemisestä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö lakikokonaisuuden uudistamisesta on tällä viikolla eduskunnan täysistunnon käsittelyssä ja uudistusten on tarkoitus tulla voimaan pääosin ensi vuoden alussa.